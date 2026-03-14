【動画】メルセデスのトト・ウルフ代表、開幕戦の事故をチームにネタにされる
F1中国GPで、メルセデスがチーム代表のトト・ウルフをからかう動画をSNSに投稿した。
Toto Wolff, Mercedes
写真：: Kym Illman (Getty Images)
最新ニュース
1台だけのはずが、2台走ってる！？ 2月には驚きの“早着替えイリュージョン”も披露したGAINER Z。富士公式テストでようやく揃い踏み
MotoGP、中東情勢混乱でカタールGPを終盤戦に延期か。シーズン閉幕が1週間遅くなる見込み
ラッセルを襲ったミステリー…… 原因不明のトラブルがマシンを停めた。でもなぜだか復活「バッテリーは空だったのに、2番手なんて上出来」
岡山テストはタイム下位に終わったGT500プレリュード、HRC開発陣は伸びしろに期待「かなりのレベルアップできるはず」
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。