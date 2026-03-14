F1中国GPスプリント速報｜スタート直後の激戦再び。ラッセル優勝もフェラーリ勢が肉薄
ジョージ・ラッセル（メルセデス）がフェラーリ勢の追撃を凌ぎ切り、F1中国GPのスプリントを勝利した。
Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Lando Norris, McLaren
写真：: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
F1中国GPのスプリントが行なわれ、ジョージ・ラッセル（メルセデス）が優勝。
中国GPのスプリントも、スタート直後から激しい首位争いとなり、フェラーリのルイス・ハミルトンとメルセデスのジョージ・ラッセルが抜きつ抜かれつの大バトルを繰り広げた。
ただラッセルはハミルトンの抵抗を一旦振り切ると、その後はリードを拡大。そのまま盤石かと思われた。しかし14周目にニコ・ヒュルケンベルグ（アウディ）がストップしたことでセーフティカーが出動。各車がピットインし、レースは振り出しに戻った。
残り3周でレースが再開され、ラッセルが首位をキープし、そのままチェッカー。ラッセルが勝利を手にし、シャルル・ルクレール（フェラーリ）が2位、ハミルトンが3位となった。フェラーリはダブル表彰台である。
アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソは17位、ランス・ストロールは18位だった。
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