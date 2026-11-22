F1 ラスベガスGP

こんなレース見たことない！ フェルスタッペン、超人的集中力で勝利をもぎ取る。バトルだらけの50周｜F1ラスベガスGP決勝

レッドブルのマックス・フェルスタッペンが50周にわたる大激戦を制して優勝。マクラーレン勢がダブル表彰台を手にした。フェラーリの同士討ちがまたしても起きた。

田中 健一

編集: 2026/11/22 6:20

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Max Verstappen, Red Bull Racing

写真：: Hector Vivas / Getty Images

F1ラスベガスGPの決勝レースが行なわれ、レッドブルのマックス・フェルスタッペンが優勝した。2位と3位にはマクラーレンの2台が続いた。50周にわたって手に汗握るバトルが繰り広げられる、現行レギュレーションを象徴するようなレースだった。

さすがはラスベガス。スタート前からド派手な演出で場を盛り上げた。コース周辺に立ち並ぶホテルやカジノのネオンサイン、そして巨大球形劇場”スフィア”が煌びやかなのはもちろん、スティーヴ・アオキがDJプレイを披露し、サーキットがナイトクラブと化した。またグリッドにはハリウッドスターら多数のゲストが訪れ、メジャーリーグの大谷翔平選手も登場。まさに豪華絢爛であった。

そんな中レコノサンスラップが行なわれたが、7番グリッドに並ぶ予定だったリアム・ローソン（レーシングブルズ）のマシンは燃料漏れに見舞われ走行できず。チームはピットレーンスタートを選択すると発表した。

スタート時の気温は12度、路面温度は14度と発表。現地時間は21日（土）の20時であり、寒い。

前日に行なわれた予選で最速だったのはメルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリだったが、ターボチャージャーを交換したことで5グリッド降格ペナルティを受け6番手からのスタート。ポールポジションに繰り上がったのはレッドブルのマックス・フェルスタッペンで、メルセデスのジョージ・ラッセルが2番グリッドに並んだ。

トラブルがあったローソンは、マシンの修復が間に合わずにフォーメーションラップに出ることができず。また14番グリッドからのスタート予定だったウイリアムズのアレクサンダー・アルボンも、トラブルによりスタートを諦めた。

なおスタート時に選んだタイヤは、各車ともソフトタイヤ。気温・路面が低いことを考えれば、当然とも言える。ただ6番グリッドのアントネッリ、やはりPU交換により最後尾スタートとなったオリバー・ベアマン（ハース）の2台は、ミディアムタイヤを履いた。

先頭フェルスタッペンは無難なスタートを決めて首位をキープ。2番手をラッセルが追走。3番手ランド・ノリス（マクラーレン）には、4番手アイザック・ハジャー（レッドブル）が積極的にプレッシャーをかけた。

後方ではカルロス・サインツJr.（ウイリアムズ）が8ポジションアップ、ベアマンが6ポジションアップと大きく上げた。

1周目の長い直線ラスベガス・ストリップでは、ハジャーがノリスをオーバーテイクして3番手に浮上。最高速を武器とするレッドブルと、最高速に苦しむマクラーレンの差が出た格好だ。

2周目のラスベガス・ストリップでは、ラッセルがフェルスタッペンをオーバーテイク。しかしその後でフェルスタッペンがやり返し、首位を守った。

ただラッセルはこの攻防で勢いが削がれたか、3周目の最終コーナーでハジャーにもオーバーテイクを許してしまう。これでレッドブルが1-2体制を築いた。

ラッセルは続く周回でハジャー抜き返しを狙うが、その後方からはノリスを攻略したアービッド・リンドブラッド（レーシングブルズ）が接近。一旦ラッセルの前に立つも、ラッセルも意地を見せて3番手を維持した。ノリスはペースが上がらず、ピエール・ガスリー（アルピーヌ）にも抜かれてしまった。

ファーストドライバーとセカンドドライバーの待遇がハッキリしているレッドブルが1-2体制となったことで、優勝争いは平穏になるかと思われた。しかしハジャーの勢いは凄まじく、フェルスタッペンに攻撃を仕掛ける。チームからはたまらず「タイムを失うな」との無線が飛ぶ……つまり、フェルスタッペンに仕掛けるなという指示だ。

その隙を突いてラッセルが一旦ハジャーの前に出るシーンもあったが、即座にハジャーが2番手を取り返す。

ただペースはハジャーの方が明らかに速い。前述のピットからの無線に対して「タイム失ってるなら、ディフェンスしないでよ！」と、自分を先行させるように訴えているようにも捉えられる無線を送った。しかしハジャーは、チームからの指示を守り、フェルスタッペンを抜かない。

そうなるとありがたいのはラッセル。9周目にハジャーを抜くと、フェルスタッペン追撃体制に入った。またその直ぐ後ろでは、ガスリーがリンドブラッドを抜いて4番手に上がり、さらにハジャーも抜いて3番手となった。

ハジャーはガスリー抜き返して3番手に戻ったが、10周を走った時点でも、上位13台が8秒の中に数珠繋ぎ。各所で抜きつ抜かれつの激闘が繰り広げられた。

フェラーリ勢は7番手をチームメイト同士で争うことになり、いつものように激しいバトルを展開。その後方ではマクラーレン勢もチームメイト同士で争い、その上アルピーヌのフランコ・コラピントもこの争いに参戦した。なおこの直前、フェラーリの2台が揃ってノリスをオーバーテイクした際、ハミルトンはコース外を走行してアドバンテージを得たとして、後に10秒のタイム加算ペナルティ受けた。

19周目、ハースのラファエル・カマラとキャデラックのセルジオ・ペレスがラスベガス・ストリップエンドのターン14で接触。ペレスのマシンがウォールに突っ込んでストップしてしまったことで、セーフティカーが出動した。

これで各車がピットイン。ただペナルティが科されることが決まっているハミルトンだけがステイアウト。10秒のペナルティを消化する時間を稼ぐため、1周後にピットストップすることを選んだ。ハミルトンは結局14番手まで後退することになった。

このセーフティカー走行中に、上位争いを繰り広げてきたリンドブラッドがストレートでタイヤを温めている最中にスピン。ここでレースを終えることになった。これまでの戦いぶりからすれば、あまりにも勿体ないリタイアとなった。

ローソンはマシン修復の末、1周遅れでレースに参加していたが、このセーフティカー中に首位と同一周回に戻ることが許された。

26周目からレース再開。首位フェルスタッペン、2番手ラッセル、以下ハジャー、ガスリー、アントネッリ、ノリス、ルクレール、ガブリエル・ボルトレト（アウディ）、コラピント、サインツJr.というトップ10だった。

レース再開後、ハジャーに悲劇。フロントウイングが突如弾け飛んでしまったのだ。これで緊急ピットインしてノーズを交換することを余儀なくされ、最後尾まで落ちた。

28周目、ラッセルがフェルスタッペンをオーバーテイク。これまでは最終コーナーで抜き返されるシーンが連続してきたがここを抑え切った。ただフェルスタッペンはターン1からの加速で再び先頭に、この間に3番手ガスリー以下も後方に追いついてきた。

上位9台は、各所で小競り合いを繰り返しながら数珠繋ぎの展開。ただ34周目にラッセルがフェルスタッペンに競りかけたところ、その一瞬の隙を突いてノリスが2番手に上がった。

ノリスはフェルスタッペンを抜くが、やはり最終コーナーでフェルスタッペンが前に。ペナルティで後方に沈んでいたハミルトンも、35周目には6番手まで戻ってきた。

38周目。またしてもフェラーリの同士討ちが起きてしまった。スフィア横の低速区間を横並びで通過した際に両者接触。ハミルトンはこれでスピンし、10番手まで後退した。今後論争に繋がるのは必至だろう。結局この件については審議の結果、ルクレールに10秒のタイム加算ペナルティが科された。

その間にアントネッリがラッセルを抜いて2番手に浮上。そのままフェルスタッペンに襲いかかるが、フェルスタッペンがオーバーテイクし返し首位を守った。フェルスタッペンは相手が誰であっても、同じように抜き返してしまう。

48周目、3番手を走っていたラッセルがアントネッリに仕掛けようとしたところ、減速し切れずターン5でオーバーラン。バリアに軽く接触し9番手まで後退してしまう。

アントネッリは、なんとかフェルスタッペンを攻略しようと様々な手を繰り出すが、決定的なチャンスを見出すことができず最終ラップを迎えようとしていた。しかし最終コーナーでの加速が不自然に鈍り、マクラーレン勢2台に先行を許して4番手まで落ちてしまう。

ビックチャンスが到来したマクラーレン勢2台だったが、フェルスタッペンにオーバーテイクを仕掛けるまでには近づけず……フェルスタッペンがトップチェッカーを受け、今季4勝目を挙げた。

2位は0.6秒差でノリス、3位は首位から1.5秒差でピアストリが入った。アントネッリは4位、アルピーヌ勢がガスリー5位、コラピント6位とダブル入賞を果たした。接触があり後退していたハミルトンが7位まで挽回。今季苦しんできたウイリアムズのサインツJr.が、8位で貴重な4ポイントを手にした。ラッセルは結局レースに戻ることができて9位。ルクレールは6番手でフィニッシュしたものの、ペナルティによって10位降着となった。

アストンマーティン・ホンダ勢は、ランス・ストロールが17位。フェルナンド・アロンソは、最終ラップで「エンジンが壊れたよ」と無線で訴え、チェッカーフラッグを受けずにピットに戻り、無言でマシンを降りてしまった。

トップ3のドライバーたちは表彰台に車に乗って移動。俳優のキアヌ・リーブズがドライバーを務めるという最後まで豪華なレースであった。

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