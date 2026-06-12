F1バルセロナ-カタルニアGP FP1速報｜ラッセル最速。若手ドライバーも多数出走……岩佐歩夢は14番手

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メルセデスのジョージ・ラッセルが、F1バルセロナ-カタルニアGPのFP1でトップタイムをマークした。岩佐歩夢（レッドブル）は◎番手だった。

田中 健一
編集:
Ayumu Iwasa, Oracle Red Bull Racing

Ayumu Iwasa, Oracle Red Bull Racing

写真：: Mark Thompson / Getty Images

　F1バルセロナ-カタルニアGPのフリー走行1回目が行なわれ、メルセデスのジョージ・ラッセルがトップタイムをマークした。

　2番手にはマクラーレンのオスカー・ピアストリ、3番手にはフェラーリのシャルル・ルクレールが続いた。

　このセッションでは多くの若手ドライバーが走り、その中で最速だったのはマクラーレンから出走したレオナルド・フォルナローリで5番手。アウディから出走したポール・アーロンが、レギュラードライバーのガブリエル・ボルトレトよりも速い6番手だった。

　レッドブルのマシンを走らせた岩佐歩夢は、マックス・フェルスタッペンから1.2秒遅れの14番手だった。

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