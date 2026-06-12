F1バルセロナ-カタルニアGP FP1速報｜ラッセル最速。若手ドライバーも多数出走……岩佐歩夢は14番手

F1バルセロナ-カタルニアGPのフリー走行1回目が行なわれ、メルセデスのジョージ・ラッセルがトップタイムをマークした。

2番手にはマクラーレンのオスカー・ピアストリ、3番手にはフェラーリのシャルル・ルクレールが続いた。

このセッションでは多くの若手ドライバーが走り、その中で最速だったのはマクラーレンから出走したレオナルド・フォルナローリで5番手。アウディから出走したポール・アーロンが、レギュラードライバーのガブリエル・ボルトレトよりも速い6番手だった。

レッドブルのマシンを走らせた岩佐歩夢は、マックス・フェルスタッペンから1.2秒遅れの14番手だった。