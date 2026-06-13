F1バルセロナ-カタルニアGP FP3速報｜ラッセルが最速。アストンマーティンは苦戦続く
メルセデスのジョージ・ラッセルが、F1バルセロナ-カタルニアGPのFP3でトップタイムをマークした。
George Russell, Mercedes
写真：: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
F1バルセロナ-カタルニアGPのフリー走行3回目が行なわれ、メルセデスのジョージ・ラッセルがトップタイムを記録した。
予選前最後のフリー走行で、ラッセルは1分15秒679をマーク。ライバルたちに0.2秒の差をつけた。
2番手はマクラーレンのオスカー・ピアストリ、3番手はフェラーリのシャルル・ルクレールで、マクラーレンとフェラーリの差は少なそうだ。
5連勝中のアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）は、トラフィックの影響で予選シミュレーションを完遂できず7番手となった。
アストンマーティンは、フェルナンド・アロンソが20番手、ランス・ストロールが最下位22番手に終わっている。
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フリー走行3回目
|順位
|ドライバー
|#
|シャシー
|エンジン
|Laps
|タイム
|前車との差
|タイヤ
|平均速度
|1
|ジョージ ラッセル メルセデス
|63
|Mercedes
|Mercedes
|11
|
1'15.679
|S
|221.530
|2
|オスカー ピアストリ マクラーレン
|81
|McLaren
|Mercedes
|12
|
+0.214
1'15.893
|0.214
|S
|220.905
|3
|シャルル ルクレール フェラーリ
|16
|Ferrari
|Ferrari
|17
|
+0.243
1'15.922
|0.029
|S
|220.821
|フルリザルトを見る
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