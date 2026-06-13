F1バルセロナ-カタルニアGP FP3速報｜ラッセルが最速。アストンマーティンは苦戦続く

F1バルセロナ-カタルニアGPのフリー走行3回目が行なわれ、メルセデスのジョージ・ラッセルがトップタイムを記録した。

予選前最後のフリー走行で、ラッセルは1分15秒679をマーク。ライバルたちに0.2秒の差をつけた。

2番手はマクラーレンのオスカー・ピアストリ、3番手はフェラーリのシャルル・ルクレールで、マクラーレンとフェラーリの差は少なそうだ。

5連勝中のアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）は、トラフィックの影響で予選シミュレーションを完遂できず7番手となった。

アストンマーティンは、フェルナンド・アロンソが20番手、ランス・ストロールが最下位22番手に終わっている。