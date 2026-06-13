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F1バルセロナ-カタルニアGP FP3速報｜ラッセルが最速。アストンマーティンは苦戦続く

メルセデスのジョージ・ラッセルが、F1バルセロナ-カタルニアGPのFP3でトップタイムをマークした。

編集:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

写真：: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

　F1バルセロナ-カタルニアGPのフリー走行3回目が行なわれ、メルセデスのジョージ・ラッセルがトップタイムを記録した。

　予選前最後のフリー走行で、ラッセルは1分15秒679をマーク。ライバルたちに0.2秒の差をつけた。

　2番手はマクラーレンのオスカー・ピアストリ、3番手はフェラーリのシャルル・ルクレールで、マクラーレンとフェラーリの差は少なそうだ。

　5連勝中のアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）は、トラフィックの影響で予選シミュレーションを完遂できず7番手となった。

　アストンマーティンは、フェルナンド・アロンソが20番手、ランス・ストロールが最下位22番手に終わっている。

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フリー走行3回目

全スタッツ
 
順位 ドライバー # シャシー エンジン Laps タイム 前車との差 タイヤ 平均速度
1 United Kingdom ジョージ ラッセル メルセデス 63 Mercedes Mercedes 11

1'15.679

   S 221.530
2 Australia オスカー ピアストリ マクラーレン 81 McLaren Mercedes 12

+0.214

1'15.893

 0.214 S 220.905
3 Monaco シャルル ルクレール フェラーリ 16 Ferrari Ferrari 17

+0.243

1'15.922

 0.029 S 220.821
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