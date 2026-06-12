デグラデーションが大きい？　路面温度50度のバルセロナでノリス最速。アントネッリは5番手｜F1第7戦バルセロナ-カタルニアGPフリー走行2回目

F1バルセロナ-カタルニアGPのフリー走行2回目が行なわれ、マクラーレンのランド・ノリスがトップタイムをマークした。タイムは1分15秒426であった。

FP1では合計7人の若手ドライバーが走行したが、このFP2からは全レギュラードライバーがマシンに戻り、決勝レースに向けた準備に本格的に着手した。気温は30度、路面温度は50度と、非常に厳しいコンディションになった。

各車ともミディアムタイヤを履いてコースイン。レッドブルのマックス・フェルスタッペンのみ、ハードタイヤを履いての走り出しとなった。

セッション序盤に速さを見せたのはマクラーレンのオスカー・ピアストリで、1分15秒724を記録。FP1でジョージ・ラッセル（メルセデス）が記録した最速タイムを、いきなり0.6秒以上縮めてみせた。そのラッセルも、セッション序盤に1分15秒台のタイムを計測して2番手であった。

セッション開始から15分ほどが経過した頃、レーシングブルズのリアム・ロードンのマシンにトラブルが発生。ピットアウトした瞬間にギヤボックスに問題が発生してしまったようで、マシンをコース脇に停めてしまった。これでバーチャル・セーフティカー（VSC）が宣言された。

このVSCが解除された頃から、ソフトタイヤを履いてコースインするマシンが出始めた。なかなかピアストリがミディアムタイヤで記録したタイムを塗り替えるマシンは現れなかったが、セッション折り返しを迎えた頃、ラッセルが1分15秒435を記録して首位に立った。ただこれを塗り替えたのはマクラーレンのノリスで、1分15秒426を記録した。

セッション残り25分頃から、フェルスタッペンを筆頭にロングラン走行に移行した。

そのフェルスタッペンはハードタイヤでのロングランを選んだが、7周ほど走るとガクリとペースダウン。フェルスタッペンは無線で「このタイヤは全然だめだ」と報告し、ピットイン。ソフトタイヤへと履き替えた。

一方でアントネッリにソフト、ラッセルにミディアムを履かせたメルセデス勢は、比較的安定したペースで走り続けた。ただ全体的にはかなりデグラデーション（タイヤの性能劣化）が大きい様子で、メルセデスも次第にペースを落としていくことになった。フェラーリのルイス・ハミルトンは、「他の人たちも僕みたいにペースが落ちていってるのかな？」と無線で尋ねるシーンもあった。

このバルセロナ-カタルニア・サーキットは、基本的にはタイヤに厳しいコース。しかも路面温度が前述の通り50度ほどまで上がったことも、このデグラデーションの大きさに関わっているかもしれない。

結局このセッションはノリスが最速。ピアストリも3番手につけており、マクラーレン勢が好調の印象だ。2番手にはメルセデスのラッセル。以下シャルル・ルクレール（フェラーリ）、アンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）、フェルスタッペンという序列になった。

中団グループ勢で最速だったのはアービッド・リンドブラッド（レーシングブルズ）で7番手。ガブリエル・ボルトレト（アウディ）も8番手につけた。なおセッション序盤にトラブルがあったローソンは、マシンを修復して終了間際にコースに戻った。

アストンマーティン・ホンダ勢にとっては厳しいFP2となった。フェルナンド・アロンソは21番手、ランス・ストロールが22番手と最下位を占める形となった。