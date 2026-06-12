F1バルセロナ-カタルニアGP FP2速報｜マクラーレン好調！　ノリス首位、ピアストリ3番手。アストンマーティン・ホンダは下位に沈む

F1第7戦バルセロナ-カタルニアGPのフリー走行2回目が行なわれ、マクラーレンのランド・ノリスがトップタイムをマークした。

2番手にはジョージ・ラッセル（メルセデス）、3番手にはオスカー・ピアストリ（マクラーレン）がつけた。フェラーリのシャルル・ルクレールが4番手だった。

セッション後半には各車がロングラン走行を行なった。ハードタイヤを履いたレッドブルのマックス・フェルスタッペンは、早々にペースが落ちてしまいソフトタイヤに履き替えた。メルセデス勢はソフトやミディアムを履いて、より安定したペースで走っていたようだが、デグラデーションがかなり大きいと訴えるドライバーも多かった。

アストンマーティン勢はフェルナンド・アロンソが21番手、ランス・ストロールが22番手と下位に沈んだ。