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F1バルセロナ-カタルニアGP FP2速報｜マクラーレン好調！　ノリス首位、ピアストリ3番手。アストンマーティン・ホンダは下位に沈む

F1バルセロナ-カタルニアGPのFP2で、マクラーレンのランド・ノリスがトップタイムをマークした。

田中 健一
編集:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

写真：: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

　F1第7戦バルセロナ-カタルニアGPのフリー走行2回目が行なわれ、マクラーレンのランド・ノリスがトップタイムをマークした。

　2番手にはジョージ・ラッセル（メルセデス）、3番手にはオスカー・ピアストリ（マクラーレン）がつけた。フェラーリのシャルル・ルクレールが4番手だった。

　セッション後半には各車がロングラン走行を行なった。ハードタイヤを履いたレッドブルのマックス・フェルスタッペンは、早々にペースが落ちてしまいソフトタイヤに履き替えた。メルセデス勢はソフトやミディアムを履いて、より安定したペースで走っていたようだが、デグラデーションがかなり大きいと訴えるドライバーも多かった。

　アストンマーティン勢はフェルナンド・アロンソが21番手、ランス・ストロールが22番手と下位に沈んだ。

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