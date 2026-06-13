F1バルセロナ-カタルニアGP 予選速報｜ラッセルがハミルトン抑えポール。アロンソ母国で最下位

F1バルセロナ-カタルニアGPの予選が行なわれ、メルセデスのジョージ・ラッセルがポールポジションを獲得した。

ラッセルは1分14秒679をマーク。チームメイトでポイントリーダーのアンドレア・キミ・アントネッリに0.319秒差をつけた。

そんなラッセルに肉薄したのは、フェラーリのルイス・ハミルトン。ラッセルとは0.064秒の僅差だった。

アストンマーティンは、キャデラック勢に1秒以上離されてのグリッド最後列に並ぶことに。特にフェルナンド・アロンソは、チームメイトのランス・ストロールに敗れ、母国レースを最下位グリッドからスタートすることになった。