F1バルセロナ-カタルニアGP 予選速報｜ラッセルがハミルトン抑えポール。アロンソ母国で最下位
メルセデスのジョージ・ラッセルが、F1バルセロナ-カタルニアGPのポールポジションを獲得した。
George Russell, Mercedes
写真：: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
F1バルセロナ-カタルニアGPの予選が行なわれ、メルセデスのジョージ・ラッセルがポールポジションを獲得した。
ラッセルは1分14秒679をマーク。チームメイトでポイントリーダーのアンドレア・キミ・アントネッリに0.319秒差をつけた。
そんなラッセルに肉薄したのは、フェラーリのルイス・ハミルトン。ラッセルとは0.064秒の僅差だった。
アストンマーティンは、キャデラック勢に1秒以上離されてのグリッド最後列に並ぶことに。特にフェルナンド・アロンソは、チームメイトのランス・ストロールに敗れ、母国レースを最下位グリッドからスタートすることになった。
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