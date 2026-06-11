本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

アルピーヌがF1モナコGPの結果に異議……再審により、実に厄介な結果を引き起こす可能性がある？？

F1
モナコGP
アルピーヌがF1モナコGPの結果に異議……再審により、実に厄介な結果を引き起こす可能性がある？？

MotoGPアラゴンGP、2027年が一旦最後のレースに。2028年からはリザーブサーキットへ

MotoGP
アラゴンGP
MotoGPアラゴンGP、2027年が一旦最後のレースに。2028年からはリザーブサーキットへ

WECにおけるBoPの影響は、30%程度にすぎない？　ACOフィヨン会長主張「目標は全マシンに勝利のチャンスがあること……重要なシステムだ」

WEC
24 Hours of Le Mans
WECにおけるBoPの影響は、30%程度にすぎない？　ACOフィヨン会長主張「目標は全マシンに勝利のチャンスがあること……重要なシステムだ」

トヨタ、ル・マン事前テストでのライバルの”愚かな駆け引き”を批判「手の内を見せないようにしているのは明らか」

WEC
24 Hours of Le Mans
トヨタ、ル・マン事前テストでのライバルの”愚かな駆け引き”を批判「手の内を見せないようにしているのは明らか」

微妙な雨にも動じず。TKRI松永建設AMG GT3が連覇｜スーパー耐久富士24時間

スーパー耐久
微妙な雨にも動じず。TKRI松永建設AMG GT3が連覇｜スーパー耐久富士24時間

アントネッリはモナコで「消えていった」レッドブル代表、ライバルの走りを絶賛

F1
モナコGP
アントネッリはモナコで「消えていった」レッドブル代表、ライバルの走りを絶賛

F1ファンも知る名前がたくさん！　2026年ル・マン24時間には16人のF1経験者がエントリー

WEC
24 Hours of Le Mans
F1ファンも知る名前がたくさん！　2026年ル・マン24時間には16人のF1経験者がエントリー

レーシングブルズFC発足？　”サッカー世界大会”を称えたエンブレム冠するスペシャルカラーリングを発表

F1
バルセロナ-カタルニアGP
レーシングブルズFC発足？　”サッカー世界大会”を称えたエンブレム冠するスペシャルカラーリングを発表
F1 バルセロナ-カタルニアGP

レーシングブルズFC発足？　”サッカー世界大会”を称えたエンブレム冠するスペシャルカラーリングを発表

レーシングブルズは、F1バルセロナ・カタルニアGPに、サッカーをモチーフにしたスペシャルカラーリングを施したマシンで挑む。

田中 健一
編集:
Racing Bulls Barcelona Special Livery

Racing Bulls Barcelona Special Livery

写真：: Getty Images / Red Bull Content Pool

　レーシングブルズは、2026年のF1第7戦バルセロナ-カタルニアGPに、特別なカラーリングを施したマシンで挑むことを明らかにした。このカラーリングは「F1とサッカーの情熱、アイデンティティ、コミュニティを讃える」ためのモノであると説明されており、明言はされていないもののアメリカ、カナダ、メキシコの3ヵ国を舞台に11日に開幕するFIFAワールドカップとタイミングを合わせたモノになっている。

　6月11日から開催される2026年のFIFAワールドカップ。日本代表も8大会連続での出場を決めており、今後は連日この話題で持ちきりとなるだろう。

　それは日本に限ったことではない。ここからの大会期間中、世界中でこの話題が語られることになるだろう。F1のパドックにも熱心なサッカーファンが多いため、これに関連した話題が連日報じられることになるはずだ。

　その開催期間と被る格好で行なわれるのが、F1バルセロナ・カタルニアGPである。昨年まではスペインGPとして開催されていたバルセロナ-カタルニア・サーキットを舞台としたグランプリ。しかし今季からは、スペインGPの舞台がマドリードに新設される半公道サーキットのマドリンクとなるため、グランプリ名が変更された。

　そのバルセロナ・カタルニアGPに、レーシングブルズはサッカーをモチーフにしたカラーリングを施したマシンを持ち込む。通常のカラーリングにラインが追加され、さらに緑の部分も付け加えられた。さらにホイールカバーはサッカーボールを彷彿とさせるデザインに塗られており、走行すればあたかもスピンするサッカーボールのように見えるだろう（回転が早すぎて見えないかも……）。

「サッカーの強豪国が、世界の舞台に集結する中、F1はバルセロナにやってくる」

　これはFIFAワールドカップのことを指しているのであろうが、明言はされていない。おそらく、権利面の調整がとても大変だからだろう。

「バルセロナはサッカーへの深い愛情が根付いた街だ。このレースウィークエンド限定で、レーシングブルズはF1とサッカーの情熱、アイデンティティ、そしてコミュニティを讃え、特別なカラーリングを特注のチームウェアコレクションを発表した」

　バルセロナは世界的にも有名なサッカーチーム、FCバルセロナの本拠地である。

「今回のVCARB03のカラーリングは、サッカー文化の視覚的言語からインスピレーションを受けている。そしてそれに合わせたチームウェアのコレクションは、レトロとコンテンポラリーなサッカーシャツの精神を体現している」

「特製のVCARB FCのエンブレムは、チェッカーフラッグを3つの星と組み合わせることで、大会を開催する3ヵ国（アメリカ、カナダ、メキシコ）への敬意を表すとともに、VCARBとしてのF1参戦3年目も記念するモノになっている」

「そしてシャープな幾何学模様、フォルム、そして大胆なコントラストが、レース当日や試合当日はもちろん、日常のストリートウェアとしても、あらゆるシーンで存在感を放つ独特の美学を生み出している」

「このキャンペーンは、サーキットの枠を超え、VCARB FCのバルセロナ限定ジャージが、サッカーファッション文化に自然に溶け込む世界を創造していく」

　なおレーシングブルズのピーター・バイエルCEOも、今回のキャンペーンについて次のように語った。

「F1とサッカーは、共通のアイデンティティ、創造性、文化によって結びついた、非常に熱狂的なコミュニティを持つふたつの世界的なスポーツだと言える」

「VCARB FCは、このふたつのスポーツの融合を称え、両方のスポーツのエネルギーを結集させるものだ。また新進気鋭の才能に、このようなキャンペーンの企画・制作に携わる機会を提供できることについても誇りに思う」

「彼らはF1の世界に新しい視点をもたらし、限界を押し広げ続けていくだろう」

【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 アルボンが“マンセル風”ヘルメットでバルセロナを走る！　ウイリアムズF1最多出走記録更新を記念
More from
田中 健一

岩佐歩夢、F1バルセロナ-カタルニアGPのFP1でレッドブルRB22ドライブ決定「チームをサポートできるのを楽しみにしてます！」

F1
F1
バルセロナ-カタルニアGP
岩佐歩夢、F1バルセロナ-カタルニアGPのFP1でレッドブルRB22ドライブ決定「チームをサポートできるのを楽しみにしてます！」

アストンマーティン・ホンダ、乱戦モナコで貴重な今季初ポイントを獲得。アロンソ「チームの全員にとって素晴らしい成果」

F1
F1
モナコGP
アストンマーティン・ホンダ、乱戦モナコで貴重な今季初ポイントを獲得。アロンソ「チームの全員にとって素晴らしい成果」

ホンダF1折原エンジニア、乱戦モナコでのアロンソ10位を喜びつつも「必ずしもPUのパフォーマンスを反映した結果ではない」と緒を締める

F1
F1
モナコGP
ホンダF1折原エンジニア、乱戦モナコでのアロンソ10位を喜びつつも「必ずしもPUのパフォーマンスを反映した結果ではない」と緒を締める
More from
レーシングブルズ

苦労人の家族に支えられた新人リンドブラッド、モナコは性に合わないと語る「華やかなイメージには全く興味がない」

F1
F1
モナコGP
苦労人の家族に支えられた新人リンドブラッド、モナコは性に合わないと語る「華やかなイメージには全く興味がない」

F1メカ解説｜少しでもいいからダウンフォースが欲しい！　モナコGP仕様のリヤウイングに見える工夫……様々な解釈でアクチュエータを活用

F1
F1
モナコGP
F1メカ解説｜少しでもいいからダウンフォースが欲しい！　モナコGP仕様のリヤウイングに見える工夫……様々な解釈でアクチュエータを活用

重大な問題だ……トラブルでマシンが動けなくなったレーシングブルズ。550万円という高額罰金が科された理由とは？

F1
F1
カナダGP
重大な問題だ……トラブルでマシンが動けなくなったレーシングブルズ。550万円という高額罰金が科された理由とは？

最新ニュース

アルピーヌがF1モナコGPの結果に異議……再審により、実に厄介な結果を引き起こす可能性がある？？

F1
モナコGP
アルピーヌがF1モナコGPの結果に異議……再審により、実に厄介な結果を引き起こす可能性がある？？

MotoGPアラゴンGP、2027年が一旦最後のレースに。2028年からはリザーブサーキットへ

MotoGP
アラゴンGP
MotoGPアラゴンGP、2027年が一旦最後のレースに。2028年からはリザーブサーキットへ

WECにおけるBoPの影響は、30%程度にすぎない？　ACOフィヨン会長主張「目標は全マシンに勝利のチャンスがあること……重要なシステムだ」

WEC
24 Hours of Le Mans
WECにおけるBoPの影響は、30%程度にすぎない？　ACOフィヨン会長主張「目標は全マシンに勝利のチャンスがあること……重要なシステムだ」

トヨタ、ル・マン事前テストでのライバルの”愚かな駆け引き”を批判「手の内を見せないようにしているのは明らか」

WEC
24 Hours of Le Mans
トヨタ、ル・マン事前テストでのライバルの”愚かな駆け引き”を批判「手の内を見せないようにしているのは明らか」