角田裕毅がF1マシンのコクピットに戻ってきた。サンフランシスコでRB7をドライブ……しかしマシンが大炎上！
アメリカ・サンフランシスコで開催されたイベントで、角田裕毅がレッドブルRB7をドライブ。しかしマシンが炎上することになってしまった。
Yuki Tsunoda drives at Red Bull Showrun in San Francisco, California, USA
写真：: Chris Tedesco Red Bull Content Pool
角田裕毅が、アメリカのサンフランシスコで行なわれた「Red Bull Showrun in San Francisco」に登場。F1マシンのコクピットに戻ってきた。しかしマシンは燃えてしまった。
この日角田は2011年のチャンピオンマシン、レッドブルRB7をドライブ。サンフランシスコのマリーナ・ブールバードに、その咆哮を響き渡らせた。
しかしその最中に悲劇が起きた。
角田はコースの折り返し地点で、ファンサービスとしてドーナツターンを披露。一旦停止し、再び走り出そうとしたところ、RB7のリヤエンドから出火。マシンはたちまち炎と白煙に包まれてしまった。
角田はすぐさまマシンを降り、RB7には消防隊やメカニックが駆け寄って消火。すぐに火は消し止められたが、マシン後部の広範囲にダメージが及んでしまったようだ。
ただマシンを降りた角田には、集まった大観衆から大きな声援がかけられた。角田は燃えるマシンを横目にサムアップ。歓声に応えた。
この日のイベントでは角田の他、元F1ドライバーのスコット・スピードも、レーシングブルズのカラーリングに塗られたマシンで走行を披露した。
