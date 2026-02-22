本文へスキップ

F1

角田裕毅がF1マシンのコクピットに戻ってきた。サンフランシスコでRB7をドライブ……しかしマシンが大炎上！

アメリカ・サンフランシスコで開催されたイベントで、角田裕毅がレッドブルRB7をドライブ。しかしマシンが炎上することになってしまった。

編集:
Yuki Tsunoda drives at Red Bull Showrun in San Francisco, California, USA

Yuki Tsunoda drives at Red Bull Showrun in San Francisco, California, USA

写真：: Chris Tedesco Red Bull Content Pool

　角田裕毅が、アメリカのサンフランシスコで行なわれた「Red Bull Showrun in San Francisco」に登場。F1マシンのコクピットに戻ってきた。しかしマシンは燃えてしまった。

　この日角田は2011年のチャンピオンマシン、レッドブルRB7をドライブ。サンフランシスコのマリーナ・ブールバードに、その咆哮を響き渡らせた。

　しかしその最中に悲劇が起きた。

　角田はコースの折り返し地点で、ファンサービスとしてドーナツターンを披露。一旦停止し、再び走り出そうとしたところ、RB7のリヤエンドから出火。マシンはたちまち炎と白煙に包まれてしまった。

　角田はすぐさまマシンを降り、RB7には消防隊やメカニックが駆け寄って消火。すぐに火は消し止められたが、マシン後部の広範囲にダメージが及んでしまったようだ。

　ただマシンを降りた角田には、集まった大観衆から大きな声援がかけられた。角田は燃えるマシンを横目にサムアップ。歓声に応えた。

　この日のイベントでは角田の他、元F1ドライバーのスコット・スピードも、レーシングブルズのカラーリングに塗られたマシンで走行を披露した。

角田裕毅がアメリカ・カリフォルニア州サンフランシスコで開催されたレッドブル・ショーランで走行する

【ギャラリー】Red Bull Showrun in San Francisco
角田裕毅がアメリカ・カリフォルニア州サンフランシスコで開催されたレッドブル・ショーランで走行する

【ギャラリー】Red Bull Showrun in San Francisco
角田裕毅がアメリカ・カリフォルニア州サンフランシスコで開催されたレッドブル・ショーランで走行する

【ギャラリー】Red Bull Showrun in San Francisco
角田裕毅がアメリカ・カリフォルニア州サンフランシスコで開催されたレッドブル・ショーランで走行する

【ギャラリー】Red Bull Showrun in San Francisco
角田裕毅がアメリカ・カリフォルニア州サンフランシスコで開催されたレッドブル・ショーランで走行する

【ギャラリー】Red Bull Showrun in San Francisco
角田裕毅がアメリカ・カリフォルニア州サンフランシスコで開催されたレッドブル・ショーランで走行する

【ギャラリー】Red Bull Showrun in San Francisco
角田裕毅がアメリカ・カリフォルニア州サンフランシスコで開催されたレッドブル・ショーランで走行する

【ギャラリー】Red Bull Showrun in San Francisco
角田裕毅がアメリカ・カリフォルニア州サンフランシスコで開催されたレッドブル・ショーランで走行する

【ギャラリー】Red Bull Showrun in San Francisco
角田裕毅がアメリカ・カリフォルニア州サンフランシスコで開催されたレッドブル・ショーランで走行する

【ギャラリー】Red Bull Showrun in San Francisco
角田裕毅がアメリカ・カリフォルニア州サンフランシスコで開催されたレッドブル・ショーランで走行する

【ギャラリー】Red Bull Showrun in San Francisco
角田裕毅がアメリカ・カリフォルニア州サンフランシスコで開催されたレッドブル・ショーランで走行する

【ギャラリー】Red Bull Showrun in San Francisco
角田裕毅がアメリカ・カリフォルニア州サンフランシスコで開催されたレッドブル・ショーランで走行する

【ギャラリー】Red Bull Showrun in San Francisco
F1
12
