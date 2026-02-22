角田裕毅がF1マシンのコクピットに戻ってきた。サンフランシスコでRB7をドライブ……しかしマシンが大炎上！

角田裕毅が、アメリカのサンフランシスコで行なわれた「Red Bull Showrun in San Francisco」に登場。F1マシンのコクピットに戻ってきた。しかしマシンは燃えてしまった。

この日角田は2011年のチャンピオンマシン、レッドブルRB7をドライブ。サンフランシスコのマリーナ・ブールバードに、その咆哮を響き渡らせた。

しかしその最中に悲劇が起きた。

角田はコースの折り返し地点で、ファンサービスとしてドーナツターンを披露。一旦停止し、再び走り出そうとしたところ、RB7のリヤエンドから出火。マシンはたちまち炎と白煙に包まれてしまった。

角田はすぐさまマシンを降り、RB7には消防隊やメカニックが駆け寄って消火。すぐに火は消し止められたが、マシン後部の広範囲にダメージが及んでしまったようだ。

ただマシンを降りた角田には、集まった大観衆から大きな声援がかけられた。角田は燃えるマシンを横目にサムアップ。歓声に応えた。

この日のイベントでは角田の他、元F1ドライバーのスコット・スピードも、レーシングブルズのカラーリングに塗られたマシンで走行を披露した。