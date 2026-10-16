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山本左近議員、F1日本GPを国として支える必要性を主張「我が国の貴重な国際的資産……開催権料への公的支援も選択肢のひとつ」

山本左近衆議院議員が、F1日本GPを国として支える方法を考えるべきだと訴えた。

田中 健一

編集: 2026/10/16 10:41

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山本左近

写真：: Motorsport.com / Japan

元F1ドライバーであり、現衆議院議委員の山本左近が、自身のWEBマガジン『山本左近NEWS』の最新号を発信。F1日本GPを2029年以降も維持するために、広範囲にわたる支援を行なう体制を整えるべきだと提言した。

鈴鹿サーキットでのF1日本GPの開催契約は、現時点で2029年まで。それ以降も契約を延長すべく、ホンダ・モビリティランドは様々な施策を講じている。

そんな中で数日前に、最短で2030年から10年間、ルワンダでF1を開催する契約が締結されたことが発表された。2030年といえば、前述の日本GPの開催契約が切れた後であり、日本GPがルワンダにとって変わられるのではないかと不安視する声もSNS上で上がった。

しかし鈴鹿にとってのライバルはルワンダだけではない。日本国内では大阪もF1誘致に向けた意欲を示しているし、他の海外のサーキットや都市も、F1開催を目指している。

今年の日本GPは、指定席券が発売と同時にほぼ完売してしまい、週末3日間合計で31万5000人もの人が詰めかける大盛況になった。しかしそれでも日本GPの将来は安泰ではなく、さらなるレベルアップを果たさねばならない。

しかし鈴鹿サーキットでの日本GPは、ホンダ・モビリティランドという民間企業が誘致し、運営するグランプリ。かけられる資金は限られる。国や政府が全面的にバックアップする他国のデラックスなグランプリとは、大きな差がある。

山本議員はこれを受け、F1日本GPを「国の成長戦略に位置付けるべき」だと自身のメールマガジンで訴え、「公的支援も選択肢のひとつ」と主張した。

「（今のF1は）世界的な人気を集めています。元F1ドライバーとして、この広がりを嬉しく思います。一方で考えなければいけないのが、日本GPの将来です」

そう綴った山本議員はさらに、日本GPの魅力、効果について語った。

「F1は世界最高峰のスポーツツーリズムのひとつです。今年鈴鹿で行なわれた日本GPには、3日間で延べ31万5000人が来場し、うち海外からの観客は延べ10万5000人にも上りました」

「世界中から観客が集まり、観光や宿泊、飲食にとどまらず、国際的なビジネス交流や都市のブランド価値向上にも繋がります。日本GPはこうした価値を毎年生み出すことができる、我が国の貴重な国際的資産です」

「単なる自動車レースではなく、観光、産業、地域経済を成長される機会として位置付けるべきだと考えます」

そのためにも、公的な支援を拡充していく必要があるのではないかと、山本議員は訴える。

「現在の日本GPの開催契約は、2029年までです。その先も日本でF1を開催し続けるため、今からでも準備を進める必要があります」

「スポーツ庁や観光庁と中心に、主催者、自治体、企業が連携し、海外誘客や交通環境の整備、広域観光を一体的に進める体制をつくるべきです」

山本議員は、年々高騰していると言われる開催権料への公的支援も検討すべきだと指摘。しかし、大会の赤字補填を目指すのではないと語った。

「開催権料への公的支援も選択肢のひとつです。ただし、公費を当日以上、支援の必要性や規模を慎重に判断し、観光消費や雇用、税収への効果を客観的に検証することが不可欠です」

「目指すのは、単なる大会の赤字補填ではありません。日本が長年にわたり築いてきた国際的な資産を守り、その価値を日本全体の成長に繋げることです」

「F1日本GPを次の未来へ。国として支える仕組みづくりを進めていきます」

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