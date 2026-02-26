FODのF1中継に”お馴染み”のサッシャ＆中野信治を起用。その意図をフジテレビに訊く

FODはF1中継の実況・解説に、サッシャ氏と中野信治氏のコンビを起用することを発表した。サッシャ＆中野と言えば、DAZNでのF1中継でお馴染みだったコンビ。このキャスティングになった理由について、フジテレビのプラットフォーム事業センター、野村和生室長に尋ねた。

フジテレビは今季から、日本国内におけるF1の放送・配信権を独占的に取得した。これにより放送はCSのフジテレビNEXTで、配信はFODで、それぞれF1全戦全セッションがライブ中継される。また、フジテレビ系列の地上波でも、開幕戦オーストラリアGPや日本GPなど、最大5戦のハイライトが放送されることになっている。

そのうちFODの中継、そして新たに立ち上げられる番組『F1 R.A.W.』には、サッシャ＋中野信治のコンビが起用されることになった。このふたりといえば、昨年までF1の全セッションを配信していたDAZNでお馴染みのコンビである。なおフジテレビNEXTのF1中継では、フジテレビのアナウンサーが実況を務め、解説陣は昨年までと同じラインアップであるという。

どうしてFODの中継でサッシャ＆中野をキャスティングしたのか？ 野村室長は、包み隠さず、こう説明してくれた。

「本来、実況・解説は（フジテレビNEXTとFODで）1本であるべきなんでしょうね。でもまずは、DAZNでF1に慣れ親しんだ人たちに違和感なく来てもらいたいということで、サッシャさんと中野さんにお願いすることにしました」

そう野村室長は言う。

「とはいえCSにも、多くのファンがついています。ですから2パターン用意して、あとはお客さんに選んでもらえればいい……そう思ってお願いしました。慣れ親しんだモノがいきなり変わってしまうというのは、心理的な衝撃もあると思いますからね」

また驚きだったのは、新番組の『F1 R.A.W.』が毎週水曜日に配信される（フジテレビNEXTでも数日遅れで放送）ということだ。DAZNでも、水曜日にF1番組を配信するのが常であった。野村室長によれば、これはファンの視聴習慣を意識したという。

「皆さんの視聴習慣を意識しました。フジテレビNEXTには『F1 GPニュース』という情報番組がありますし、地上波でも様々な番組を企画しています。その中でFODとしても、F1の情報番組をやらなければいけないと思ったのです」

「FODにはライト層から、コア層まで様々な方々にご視聴いただきたいと思っています。そこに合うような番組ということで企画しました」

「水曜日にしたというのは、DAZNさんの真似というよりも、視聴習慣が水曜日についているであろうというところが大きかったんです」

しかしいきなりライト層がFODのF1プランに加入するのは難しいかもしれない。最低でも月額3880円（税込）を支払わなければ、F1全セッションをライブ視聴することはできないからだ。新規ファンをどう取り込むのか？ そう尋ねると、野村室長は「そこで地上波が重要になってくる」と説明してくれた。

「そこはまさに地上波の役割だと思っています。レースのハイライト番組もそうですが、やっぱりニュース番組で取り上げることが大事だと思っています。まだ確実にそうできるという保証はありませんが、朝の各情報番組やニュースでF1の速報を取り上げてほしいと、そういうお願いを社内でしているところです」

そのためには、フジテレビが社内で立ち上げた「F1ブームアップ委員会」が活きてくるという。

「F1ブームアップ委員会は、トップダウンというわけではないんですけど、委員長は社長（清水賢治社長）ですからね」

「F1は一部門のプロジェクトではなく、フジテレビ全社としてのプロジェクトなんです。報道番組や情報番組にとどまらず、バラエティだったり、将来的にはドラマにだってチャレンジしたい……そういうことも含めて、F1は会社ごとですよと言うためのF1ブームアップ委員会なんです」

『F1 R.A.W.』の初回配信は3月4日（水）の予定。そしてその週末には、今季のF1が開幕する。グランプリの配信がどんなモノになるのか、番組はどんな内容か？ そして地上波等ではどのように扱われるのか……大いに注目が集まる。

なお、FODのF1中継では「CMが入る」とされており、レース途中のいいところでそんなことになったら大変だ……という懸念する声が、SNSを中心にファンから多く上がっていた。これについて野村室長はこう語った。

「実際にレースやセッション中に広告は一切入りません。その前後に入ってくるということになります」

「レースをぶった斬って広告を入れるということはありませんので、ご安心いただければと思います」