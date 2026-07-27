アントネッリ、リスクを避けて1ストップ戦略断念も3位表彰台獲得で「ダメージを最小限に抑えることができた」

メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリは、今季のF1タイトル争いでほとんど誰も想像できなかったほどのアドバンテージを築き、心安らかに夏休みを楽しむことができるだろう。

アントネッリにとって、ハンガリーGPの週末は決して順風満帆ではなかった。予選では目の前でマックス・フェルスタッペン（レッドブル）がスピンしたことによる黄旗での減速が不十分ではなかったとして、グリッド降格ペナルティを受けた。

決勝レースでは、70周のレースの終盤54周目に最後のピットストップを終わらせた段階で6番手を走っていた。しかしその後、2番手を走っていたオスカー・ピアストリ（マクラーレン）がギヤボックストラブルでリタイア。この際に出されたバーチャルセーフティカー中にフェラーリ勢がピットストップしたことで、3番手までポジションを上げた。

ハミルトンとは激しいバトルの末、アントネッリは、タイトル争いの直接のライバルよりも上位の3位でフィニッシュした。

ハミルトンは最後のピットストップの際にピットレーン速度違反で5秒のタイム加算ペナルティを受け、最終的に5位。ジョージ・ラッセル（メルセデス）はスタートでアンチストールに入り、大きくポジションダウン。7位まで追い上げたものの、それが精一杯だった。

結果として、アントネッリはランキング2番手のハミルトンに50点、同3番手のラッセルに59点差をつけて、サマーブレイクに突入した。

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

アントネッリは、ハンガロリンクが特にリヤタイヤ摩耗が非常に激しいサーキットであるにもかかわらず、数周にわたって1ストップ戦略でレースを完走することを検討していた。ペースは良好で、これが成功すれば2位獲得もありえたが、チームと合意の上でリスクを避けるためにピットインすることを決断したという。

「チームはタイヤの状態を心配していた。かなり長いスティントを走っていたので、構造的な故障が起こるのではないかと危惧していたんだ」

「僕自身も、タイヤのコード（内部の補強材）が見え始めているのが分かっていたし、その時点でまだ残り17周もあった」

「あのときは自分としてはまだ十分走れる感触があった。でも、3位という結果は素晴らしいものだったし、チームとしても素晴らしい仕事をしたと思う。今日はダメージを最小限に抑えることができたからね」

メルセデスにとってハンガリーGPは苦しい週末であり、実際ピアストリのトラブルでレースが動かなければ、アントネッリの表彰台獲得は難しかったかもしれない。その背景には、マクラーレンが投入した新型フロアとリヤウイングのアップデートによって競争力を取り戻したことも大きい。

「特にマクラーレンは今週末、大きく前進した。こういうサーキットではそれは予想していたことだ」

そうアントネッリは語った。

「タイヤのデグラデーションが大きく、クルマが滑りやすいコースでは、グリップを増やせるアップデートは大きな効果を発揮する。それでも、僕たちはまだ全員かなり接戦の状態にいる」

「今週末は普段より少し苦戦した。でもチームはマシンを改善するために全力で取り組み、さらに強くなって戻ってくるはずだ」