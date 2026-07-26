黄旗のこんちくしょう！　アントネッリ、ペナルティよりもアタック台無しを恨む「3番手はいけた」

メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリはF1ハンガリーGPの予選後、黄旗で良いアタックラップが台無しになってしまったと、不満を示している。

アントネッリはF1ハンガリーGP予選で4番手タイムを記録したものの、イエローフラッグ区間（レッドブルのマックス・フェルスタッペンのスピンが原因）で十分に減速しなかったとして3グリッド降格ペナルティを科され、決勝は7番グリッドからスタートすることになった。

ただ本人が悔やんでいるのはペナルティではなく、ポールポジション争いのチャンスを逃したことだった。アントネッリは、最終コーナーで掲示された黄旗によってアタックラップが台無しになったと考えている。

「あのアタックは3番手も行けたラップだったんだ。それでもランド（ノリス／マクラーレン、ポールポジション）にはコンマ1秒ほど届かなかったと思うけどね」

アントネッリはそう語る。

「最終コーナーでマックスがスピンしていたから、もちろんアクセルを戻した。イエローフラッグが出たのは、ちょうどコーナーへ進入するタイミングだった。そのせいで気を取られてしまい、コーナー中盤でもかなりタイムを失った」

「さらに言えば、その前のアタックでは最終コーナーをうまくまとめられていなかったから、まだ改善できる余地もあった。本当に残念だ」

メルセデスはハンガリーGPでは一発の速さで苦戦しており、その傾向が予選までも続いた。

アントネッリは特にQ2でタイヤ温度の管理に苦しんだことが最大の問題だったと振り返る。一方で、Q3前に施した変更によってマシンは大きく改善され、再びポール争いができる状態まで持ち直したと語る。

「難しい予選だった。特にQ2ではタイヤ温度にかなり苦しんだ」

「かなり後れを取ってしまっていたから、Q3では大きく改善しなければならなかった。それはひとつの学びになったと思う」

「でも、そういった問題がなければ、今日はポールポジション争いができていたはずだ」

「レースペース自体は間違いなくいい。そこは僕たちの本当の問題じゃない」

「問題だったのは一発の速さだ。3番手スタートなら4番手よりずっと有利だった。（路面の）クリーンなサイドからスタートできたはずだからね」

「それでも明日は素晴らしい結果を狙えると思う。いいスタートを決めて、レースペースを維持することが重要になる」