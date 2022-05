F1ドイツGP復活の可能性はある？　ポルシェ＆アウディのF1参戦実現が”重要な要素”とCEO示唆

Listen to this article

2026年からアウディやポルシェがF1に参戦するのではないかと噂されているが、彼らのホームであるドイツGPは、しばらく開催ができていない状況にある。しかしこの2メーカーが参戦することとなれば、ドイツGPの復活も現実味を帯びてくるかもしれない。

ドイツGPとして開催されたのは、2019年のホッケンハイムが最後。ニュルブルクリンクでは、2020年にグランプリが開催されたが、これは新型コロナウイルスの影響で急きょ実施が決まった”アイフェルGP”だった。

アイフェルGPはカレンダーの穴を埋めるため、安価な契約だったからこそ実現したレースだったと言える。以前からドイツGPは資金難から開催が危ぶまれており、ホッケンハイムとニュルブルクリンクで交互開催されてきただけに、サーキット側に余裕はない。

F1としても多くの開催地から関心を寄せられ、既存レースのカレンダー脱落が噂されている中で、ドイツGPを特別視することはないだろう。

ホッケンハイムは、今年ロシアGPがキャンセルされたことで空いた9月の日程を埋めることに興味を示していることが知られているが、ロジスティック上、シンガポールGPと日本GPの直前にヨーロッパでレースをするのは不可能だろう。

