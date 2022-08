アウディ＆ポルシェのF1参戦は”にわか景気”脱却のサイン？　F1首脳陣、自動車メーカーの長期的参戦に自信

F1に新たな技術レギュレーションが導入される2026年シーズンから、アウディがパワーユニット(PU)マニュファクチャラーとして参戦することを発表。同じフォルクスワーゲン・グループ傘下のポルシェも参戦発表が間近に迫っていると見られている。

これにより2026年のF1グリッドには、コンストラクターやPUマニュファクチャラーという違いはあれど、メルセデスとフェラーリ、ルノー(アルピーヌ)、アストンマーチン、アウディ、ポルシェと少なくとも6つの自動車メーカーの名が並ぶことになる。

加えてホンダは、2021年シーズン限りでF1活動を終了したものの、2025年までレッドブルに技術提携することになった。それが終了した後もF1に関与し続ける可能性はゼロではないと思われる。

F1のみならずどの世界選手権もこれまで、参戦する自動車メーカー数の長期的な維持に苦労してきた。参戦する全てのメーカーが勝てる訳でもなく、多大な投資の末に敗者としてシリーズを去ることも珍しくない。

それはモータースポーツの常ではあるが、F1のステファノ・ドメニカリCEOとFIAのモハメド・ベン・スレイエム会長は、予算制限レギュレーション導入後のF1の財政的な強みと新PUレギュレーションが相まって、全ての自動車メーカーを長期的にF1に留めることができると考えている。

ドメニカリは次のように語る。

「F1の歴史の中で、我々はチームの誕生と消滅、メーカーの登場と撤退を見てきた」

「我々が進む道の素晴らしい点は、技術的な観点や持続可能性の観点、経済的な観点からも、チームとメーカーを維持することができるという確信があることだ。さらにこの方程式が追加される」

「現時点で(景気)サイクルを見てみると、我々は完全に好景気にいると思う。その反対側に行くのはかなり先になる……できるだけ遅くなることを願っている。しかし、今は全てが上手くいっている。いい傾向だ」

Mohammed bin Sulayem, President, FIA, Oliver Hoffmann, Head of Technical Development at Audi Sport GmbH, Markus Duesmann, Chairman of the Board of Management of Audi AG, Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, at the press conference announcing Audi's entry into Formula 1 in 2026

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images