キャデラック、ハンガリーGPでブレーキ問題解決へ。これが今季最後のメジャーアップグレードになる可能性も？

サマーブレイク前最後の一戦となるF1ハンガリーGP。アストンマーティンが待望のアップグレードを投入することが話題となっているが、直近のライバルであるキャデラックもマシンをアップグレードする。

今季からF1に参戦しているキャデラックは、参戦1年目のチームならではの困難に今も直面している。

数週間前のオーストリアGPでは、わずか5周でキャデラック2台が戦列を離れることになった。バルテリ・ボッタスとセルジオ・ペレスは、同じトラブルに見舞われてリタイア。その原因はブレーキのオーバーヒートで、フロントのブレーキシステムが発火したことによるものだった。

イギリスGPとベルギーGPでは長いストレートと高速レイアウトのおかげでブレーキ冷却効率は問題とならず、他の課題へ集中できた。その間、ファクトリーではハンガリーGPで投入予定の新パーツの開発が進められていた。ブレーキへの負荷が高いハンガリーGPで、少なくとも同じ原因でのリタイアを避けることがアップグレードの狙いとなる。

キャデラックはブレーキだけでなく、開幕以来抱えていた部品品質の問題についても解決したという。

スパでボッタスは次のように語った。

「部品の品質に関する問題は、もう完全に解決している」

「厳しい形で学ばなければならないこともあった。いくつかの部品が故障したし、ブレーキ冷却の問題にも苦しんだ。でも、そこから多くを学んだ。ブダペストには、この点に関する新しいアップデートを持ち込む予定だ」

「高い授業料を払ったけれど、間違いなく前進できたと思う」

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

そしてハンガリーGPに向けて、今回のアップグレードが不可欠だとボッタスは説明した。

「ブダペストでは、この改善がなければブレーキングが問題になることは分かっている。だからこそ投入するんだ」

一方で、ハンガリーGPで予定されているアップグレードは、キャデラックにとって今季最後のメジャーアップグレードになる可能性が高い。

ボッタスによれば、キャデラックは近いうちに開発リソースの大部分を2027年型マシンへ振り向ける予定であり、その結果、今季マシンであるMAC-26の開発は事実上凍結されるか、少なくともアップグレードのペースは大幅に落ちる見通しだ。

「ブダペスト以降、このクルマにあとどれだけアップデートがあるかは分からない。どこかの時点で、来年のマシンに開発の重点を移さなければならないのは避けられないからね」

新規参戦シーズンを戦っているキャデラックは、まず信頼性の問題を一つずつ解決しながら基盤を固め、2027年に向けた本格的な競争力強化へと舵を切ろうとしている。