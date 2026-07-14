中東情勢は再び悪化……F1バーレーンGPの復活は不可能との見方強まる。カタール＆アブダビの終盤2戦の開催にも暗雲

F1は中東地域の情勢悪化に伴い、4月に開催中止となったバーレーンGPとサウジアラビアGPを、年内に復活させることを目指してきた。しかし同地域の情勢が再び悪化の様相を呈しており、開催復活の可能性はほぼ消滅。シーズン終盤のカタールGPとアブダビGPの開催も危ぶまれている。

アメリカとイスラエルがイランへの攻撃を開始したことで、今年の春に中東の情勢が悪化。ホルムズ海峡も封鎖されてしまうことになった。その煽りを受け、バーレーンGPとサウジアラビアGPの4月中の開催が中止となり、シーズン後半に日を改めて開催することが目指されていた。

そんな中、アメリカとイランの間で一時的な停戦が合意され、終戦に向けた交渉もスタート。F1はシンガポールGPとアゼルバイジャンGPの間の空いた週末に、バーレーンGPを復活させる方向で準備を進めてきた。

しかし一夜にして状況は一変した。停戦合意は破棄され、アメリカはイランに対する軍事作戦を強化。イランはホルムズ海峡を通行する船舶や中東地域にあるアメリカ軍基地への攻撃を再開したと報じられている。

このため、バーレーンGPの復活はほぼ不可能になったと見られる。

ただF1は、開催スケジュールを再編成すべく、集中的な協議を続けている。バーレーンGPが開催中止となった空白を埋めるため、様々な代替策が検討されている。

代替開催の場所として候補に挙がっているサーキットはトルコのイスタンブールパークだ。しかし同サーキットがF1を開催するためには、縁石やバリヤなど、FIAが義務付けた複数の改修工事が必要となる。これらの改修を進めるためには、トルコ政府の直接的な支援が必要になる可能性が高い。

同一シーズン中に再び同じサーキットでレースを開催することに関しては、特に各チームが消極的であると言われる。しかしその一方で、最低でも年間22戦の開催を維持することが、商業的にも重要である。各チームはスポンサーとの契約上の義務を負っており、F1としても最低限の開催数を保証する放映権契約を遵守する必要があるからだ。

開催カレンダーのさらなる不確実性も残っている。11月29日にはカタールGPが、12月6日にはアブダビGPがそれぞれ予定されているが、これらのグランプリも中東地域での開催であることから、当然先行きが不透明である。外交的な努力により現在の緊張状態が緩和されることが期待されているものの、今後どうなるかは誰にも分からない。

そうなると、欧州で代替開催するサーキットを見つけねばならないが、これも簡単ではない。ポルティマオやイモラが代替開催の候補地として検討されているものの、通常F1は欧州ラウンドを終えると、フライアウェイ戦に向けて物資を輸送し、ホスピタリティ設備やレースの拠点の整備・改修などに着手する。そのため、再び欧州に戻ってレースを戦うこととなれば、物流の面で大きな課題が生じることになる。

シーズン最終戦をどうするかという決定について、無期限に延期することはできない。関係者によれば、F1の夏休み明け初戦のオランダGPが決断を下す期限として設定されているようだ。

この不確実性はF1だけのことではない。基本的にはF1と併催するFIA F2とFIA F3も、明覚な見通しが立つのを待っている。

状況は依然として流動的。いくつかの重要な問題が未解決のまま残されている。今後数日間のうちに、F1に2026年シーズンの残りの日程がどんな形となるか、最初の兆候が明らかになるだろう。