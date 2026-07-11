F1パワーユニットの変更に伴い、2028年まで特例措置が延長へ。各コンポーネントを1基ずつ追加

2027年のF1レギュレーション調整とマシンの変更を受けて、各ドライバーが1シーズンに使用できるパワーユニット（PU）コンポーネント数にも変更が加えられた。エンジンとターボチャージャーは4基、制御ユニット、バッテリー、MGU-Kは年間3基まで使用することができるようだ。

2026年のレギュレーション大変革はこれまでのところ、大成功とは言えない状況となっており、すでに2027年のレギュレーションには多くの新要素が盛り込まれることが決まっている。

今後2年間で電気エネルギーへの依存度を減らし、2028年まではエンジン60％：電動40％の出力比を目指すことになるが、一部チームは2026年のシャシーを来季以降も流用することで、リソースを他の開発分野へ振り向ける計画を立てていた。そのためシャシーを改良して燃料タンクを大きくし、燃料流量増加によってエンジン出力を底上げするハードルは高かった。

そこで、シャシーへの改修を最小限に抑えられるよう、一部のレースでは本来のレース距離から最大4周短縮することが認められる。ダミーグリッドに並ぶ前の、レコノサンスラップの周回数にも制限が加えられることになる。

この措置により、燃料流量の増加に伴って燃料タンクを大型化する必要がなくなるのだ。

Honda RA626H power unit 写真: Honda

しかし、2027年に向けた変更点はそれだけではない。その一つが、シーズン中に使用できる各PUコンポーネントの使用数だ。

当初は2026年から、内燃エンジン（ICE）とターボチャージャーは各3基、バッテリー、ECU（電子制御ユニット）、MGU-Kは各2基までに制限される予定だった。

その後レギュレーションの付則によって、新規則初年度となる2026年シーズンに限り各コンポーネントを1基追加して使用できる特例措置が導入された。例えばICEは4基まで使用可能となっている。

そして最新のレギュレーション案では、この特例措置を2027年と2028年にも適用することが決まった。具体的にはICE、ターボチャージャー、エキゾーストは各4基まで、バッテリー、ECU、MGU-Kは各3基まで使用可能となる。

この変更により、シーズンを通じた運用の自由度は大きく向上する。とりわけ各ユニットを使い分けるローテーション戦略に余裕が生まれるだろう。

さらに、レギュレーション調整によりエンジンへの負荷もこれまで以上に高まることが予想されている。ただし出力比は、2028年に60：40へ移行するまで段階的に変更されるため、その負荷の増加も徐々に進むことになる。

この柔軟性は、シーズン全体の戦略にも直接影響を及ぼす。より積極的なPU開発を計画しているチームは、アップデートを投入するタイミングに合わせて各ユニットのローテーションを組み、グリッド降格ペナルティを受けることなく重要な局面で新仕様のコンポーネントを投入しやすくなる。

信頼性が依然として勝敗を左右する重要な要素であることは今季も証明されている。そのため、各コンポーネントを1基多く使用できることは、リスク管理の面でも重要になると考えられている。