DAZNでF1新番組スタート。初回ゲストは田辺誠一。アルファタウリとコラボの年間視聴パスも発売

スポーツチャンネルDAZNは、F1を楽しむ新番組『WEDNESDAY F1 TIME』の配信スタートと、”スクーデリア・アルファタウリ”デザインの年間視聴パスの発売を開始することを発表した。

まもなく開幕する2021年のF1。今季はホンダのF1活動最終年、そして7年ぶりに角田裕毅が日本人ドライバーとしてデビューするということもあって、例年以上に注目が集まっている。その角田がテストで好調な走りを見せたことで、その期待感は高まるばかりだ。

そんなシーズンに向け、DAZNはF1をはじめとしたモータースポーツコンテンツを強化。その中心となるのが新番組『WEDNESDAY F1 TIME』だ。この『WEDNESDAY F1 TIME』は、毎週水曜日配信。レース前の水曜日には、次戦のコース紹介やプレビューを配信。またレース後の水曜日には、角田裕毅が自身のレースを振り返る予定だ。

初回配信は3月24日(水)。MCはサッシャ、解説は中野信治が務める。なお初回のゲストには、”F1大好き”俳優の田辺誠一が登場。自ら中国やシンガポールに赴きレースを観戦するほどF1に”ハマって”いる田辺が、F1への愛情たっぷりにトークを繰り広げる。第2回目以降も、様々なゲストが登場予定だ。

またF1開幕戦バーレーンGPも、全セッションをライブ配信。金曜日のフリー走行から日曜日の決勝レースまで、余すところなくお届けする。なお開幕戦の配信スケジュールは、以下の通りになっている。

<F1バーレーングランプリの配信スケジュール>

フリー走行1 3月26日(金)20:25〜21:45 解説:小倉茂徳・田中健一

フリー走行2 3月26日(金)23:55〜25:15 解説:小倉茂徳・田中健一

フリー走行3 3月27日(土)20:55〜22:15 解説:小倉茂徳/実況:サッシャ

予 選 3月27日(土)23:55〜25:30 解説:中野信治/実況:サッシャ

決 勝 3月28日(日)23:20〜26:30 解説:中野信治/実況:サッシャ

この他、グランプリ後の金曜日には、レースを分析する番組『F1 LAB』を今年も配信。さらに昨年ホンダを追いかけた番組『Behind the Scene of Honda : 2020 ホンダの躍進』が4月6日までの期間限定で配信されており、さらにF1の70年を振り返る番組『F1 70周年記念番組 : RACE TO PERFECTION』も絶賛配信中である。

DAZN F1年間視聴パス:アルファタウリ デザイン Photo by: DAZN

これらF1関連番組を視聴するのに最適な『スクーデリア・アルファタウリ×DAZN「年間視聴パス」』が発売。今季DAZNがオフィシャルパートナーシップを締結したアルファタウリのマシンと、DAZNアンバサダーである角田裕毅がデザインされたこの年間視聴パスは、コレクターズアイテムとしても持っておきたい1枚だ。価格は19,250円(税込)となっており、F1オフィシャルグッズストアのEURO SPORTSのECサイト(https://www.euro-sports.jp/)とMEGA WEB店での発売となっている。購入すると、EURO SPORTSで使える1000円分のクーポンと、豪華賞品が当たる月間プレゼントキャンペーンの2大特典がついてくる。

今年はDAZNで、F1をこれまで以上に満喫できる1年になりそうだ。