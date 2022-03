F1サウジ、コースの安全性向上がもっと必要？　予選ではシューマッハー大クラッシュも発生

Listen to this article

2021年にF1を初開催したサウジアラビア。舞台となるジェッダの市街地コースはハイスピードサーキットとなっているが、2022年の開催を迎えている今も、安全性に懸念の声が上がっている。

なおコースに関しては、2022年の開催を前に一部変更が加えられた。27つあるコーナーのうち4ヵ所のバリアが後方へ移動され、最終コーナーは1.5メートル幅が広くなった。これは昨年のフィードバックによるもので、GPDA(グランプリ・ドライバーズ・アソシエーション)の理事であるジョージ・ラッセルは、「安全面でもレース面でも多くのことが欠けている」とも語っていた。

こうして2022年にはコースに変更が加えられたわけだが、フェラーリのシャルル・ルクレールやカルロス・サインツJr.は、予選で発生したミック・シューマッハー(ハース)の大クラッシュを受け、さらにコースを改善する必要があると訴えた。

シューマッハーは予選Q2のアタック中、ターン12の縁石に乗りすぎてしまったことでマシンのコントロールを失い、コンクリートウォールに激しくクラッシュ。マシンはリヤエンドからギヤボックスが外れてしまうほど、激しく大破した。

サインツJr.はコースの変更点について”過去最小”だと述べるなど、厳しい視線を注いでいる。彼は現在のF1マシンのモノコックがドライバーに安心感をもたらしていると考えている一方で、リスクに見合う価値があるのかと主張した。

