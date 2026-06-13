フェラーリ、バルセロナ空力アップデートは成功か？　「一歩前進」「有益なデータ収集」とドライバー達

F1バルセロナ・カタルニアGPでフェラーリはアップデートを実施。初日の走行を通じ、有望な兆候が確認できているようだ。

フェラーリは5月のマイアミGPで大規模なアップデートを実施済みで、それらは概ね意図通りに機能してきたが、メルセデスを食い止めるには至っていない。

6月12日から始まったバルセロナ・カタルニアGPでフェラーリは再びアップデートを投入。フロントウイングとフロアを中心に改良が行なわれており、初日はそのデータ収集が進められた。

FP1ではシャルル・ルクレールが3番手、ルイス・ハミルトンに代わって出走したディノ・ベガノビッチが8番手のタイム。FP2ではルクレールがトップから0.373秒差の4番手、ハミルトンは1.2秒差の9番手だった。

またルクレールは前回のモナコGPでブレーキの問題でクラッシュしたと主張しており、今回はブレンボからカーボン・インダストリーズ製のブレーキに変更しているが、それも含めて「興味深い1日だった」と振り返っている。

「マシンにはいくつかの新しい要素を盛り込んで、一歩前進出来たと思う」

「競争力に関してはまだ語るに時期尚早だ。それにライバルはかなり先を進んでいる。僕たちに必要なのは、この今あるパッケージのポテンシャルを最大限引き出すのに集中することだ。それから次のことを考えよう」

一方、ハミルトンはFP1を走らなかったことも影響があり、タイム面ではルクレールに差をつけられた。さらにFP2ではフロントウイングのSLM（ストレートラインモード）のシステムに問題が発生し交換を余儀なくされるなど、トラブルにも見舞われた。

「今日、僕にとって唯一のセッションはかなり難しかった」と、ハミルトンはコメントした。

「フロントウイングに問題が発生し、とくにタイヤの準備という点で状況を少し複雑にした。そして最初のセッションを走れなかったことで、多少不利な立場になってしまった」

「まだやるべき仕事はあるが、有益なデータは収集できた。今夜は明日に向けて改善に集中するつもりだ」