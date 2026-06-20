フェラーリ、次戦オーストリアGPにADUO対応の新しいエンジン＆新燃料投入へ。メルセデスを圧倒できるか？

フェラーリはADUO（追加開発＆アップグレード機会）を活かして開発した新しいパワーユニット（PU）を、早ければ次のオーストリアGPにも投入する予定であるという。この開発に伴い、シェル製の新しい持続可能燃料も投入される見込みだ。

今季から導入された新しいPUレギュレーション。基本的にはシーズン中の開発は許されていないが、パフォーマンスの面で低迷したメーカーを救済するため、ADUOと呼ばれる追加のPU開発を許可する特例が設けられている。

正式発表はまだ行なわれていないが、この最初の計測時点ではレッドブル・フォード・パワートレインズのエンジンが最高出力を誇っていると認められたようで、今季最強のメルセデスも、ADUOの対象となったようだ。

フェラーリも当然その対象となったようで、その開発を施した改良版のPUを既に完成。現在FIAからの正式承認を待っている段階だという。早ければ次戦オーストリアGPにも投入する見込みだ。

この改良型PUは、シリンダーヘッドにスチール合金を採用している。従来のアルミニウムではなくスチール合金を使用することで、燃焼室の温度を従来よりも大幅に高くすることを可能とする。アルミニウムでは、温度が上がると熱による破損が避けられないだろう。

この開発に合わせて、特別に開発されたシェル製の新しい持続可能燃料も投入。これによって出力を向上させ、レッドブルやメルセデスのPUとのパフォーマンス差を縮めることが期待されている。

Un fusto di carburante Shell sviluppato per la Ferrari Foto di: AG Galli

向上するパフォーマンスのうち、新燃料とエンジン改良の効果の比率を正確に判断するのは難しい。

フェラーリはこれまで、インタークーラーへの吸気温度が100℃を超える高温でエンジンを運用してきた。一般的にはこの温度は、60〜70℃程度である。フェラーリが新開発したエンジンでは、この温度は115℃以上に引き上げられるようだ。

燃焼室内の温度と圧力を高めることで、燃焼効率が大幅に向上。その結果エネルギー効率も上がり、同じ量の燃料から引き出せるエネルギーが増えることで、エンジンの出力向上が期待される。

ルイス・ハミルトンがバルセロナ-カタルニアGPで勝利を収めたことは、フェラーリの士気を大きく高めた。同GPで投入されたアップデートによって、タイヤの摩耗をうまくコントロールすることができ、シーズン序盤戦を圧倒してきたメルセデスの支配的な状況に終止符を打ったのだ。

一方でシャルル・ルクレールに起きた油圧システムを機能不全に陥らせた電気系統のトラブルの原因解明にも注力されている。

ルクレールはバルセロナ-カタルニアGPの決勝レース中、突然パワーステアリングやブレーキ・バイ・ワイヤ、アクティブエアロなどのシステムが作動しないというトラブルに見舞われた。現時点ではその原因は明らかにされていないものの、モナコGPでルクレールがクラッシュした時のトラブルとの類似点がある可能性も指摘されている。

なおオーストリアGPでは、レッドブルもアップデートパッケージを投入する予定。この効果次第では、上位争いは大激戦となる可能性がある。