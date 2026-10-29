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F1 メキシコシティGP

フェラーリに笑顔！ オースティンでの好調で、久々優勝に向けて手応えアリ。新パッケージと高地メキシコとの相性はいかに

フェラーリはアメリカGPでアップデートパッケージが機能していることを証明した。メキシコシティでの次戦でも、SF-26の弱点ではなく長所を活かす手立てがあるはずだ。

Franco Nugnes

公開日時: 2026/10/29 11:09

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Charles Leclerc, Ferrari

写真：: Clive Mason／Getty Images

オースティンで行なわれたF1アメリカGPで、フェラーリのガレージでは決して作り笑いではない笑顔が見られるようになった。最新のアップグレードパッケージの競争力を測る上で重要なレースにおいて、シャルル・ルクレールが2位を獲得し、ルイス・ハミルトンも3位表彰台まであと一歩の4位。これは2027年に向けた開発の方向性への確信を深める機会となった。

来季に向けてはメルセデスやレッドブル・パワートレインズのエンジンとの出力差を埋めるため、エンジン中心で設計が進んでおり、25馬力を上積みすることが目標とされている。オースティンで最新版のSF-26が機能していると示されたことで、ロイック・セラ率いる技術陣の新型マシンの設計方針が正しいことも確認された。

特に、金曜夜にシミュレータで行なった作業の成果が、土曜朝のFP3でハミルトンがトップに立ったことで確認されたことが大きかった。シミュレーションツール、風洞実験、そして実際のサーキット走行でのデータが完全に一致したことで、最新版のSF-26に大きなポテンシャルを秘められていることが証明された。

次戦はメキシコシティGP。フェラーリには、シーズン終盤のレースで勝負できるという手応えがある。コンストラクターズ選手権2位を守るだけでなく、夏以降遠ざかっている勝利にも期待が膨らんでいる。

ルクレールも、今後に向けて楽観的な見通しを示した。

「3〜4秒前を走るマシンの後ろにつくと、かなりタイムを失っていたけど、前に誰もいない状態でのペースはかなり良かったと思う」

「キミ（優勝したメルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリ）は昨日の予選でも、今日のレースでも完璧な仕事をしたし、勝利にふさわしい走りだった。でも、僕たちも前進している。シーズン終了までに1勝、2勝、3勝、あるいは5勝できることを願っているよ！」

メキシコシティGPの舞台であるエルマノス・ロドリゲス・サーキットは標高2,200メートルの高地にあるサーキットであり、空気密度が非常に低く、エンジンの出力が低下することになる。メルセデスのV6エンジンは545馬力、フェラーリの「067/6」エンジンは520馬力とされているが、メキシコでは通常時の性能からどの程度の差が生じるのかも注目のポイントだ。

かつて自然吸気エンジンはメキシコの高地で出力が約25％低下していたが、現在はターボエンジンかつハイブリッドであるため、その影響を大幅に抑えられる。ただし、ターボチャージャーは希薄な空気を圧縮し、必要な過給圧を維持するため、通常よりも高い回転数で作動せざるを得ず、効率は低下するが。

では、この状況で恩恵を受けるのはどのメーカーだろうか。フェラーリの小型のターボチャージャー自体は有利な要素とは言えないが、ターボの性能はタービンの羽根の枚数や、その角度にも左右されるため、一概に不利とも言えない。

冷却も、高地で性能と信頼性を確保するための重要なテーマだ。各チームは適切な温度管理をするため、熱気を逃がす開口部を設けたり、ブレーキの冷却ダクトを拡大せざるを得ない。フェラーリの内燃エンジンは比較的高温で作動し、小型のラジエーターで済むことを考えると、エンジンカバーの冷却ルーバーをライバルよりも少なくできるかも……理論上、フェラーリはここで小さなアドバンテージを得られる可能性がある。

空気密度が低いということは、空気抵抗が少なくなり、なおかつダウンフォースも少なくなることを意味する。そのためメキシコでは例年、各車が最大限のダウンフォースを得るためにモナコで付けるような大型のウイングを装着しながらも、ストレートでは350km/hを超える最高速を記録してきた。しかし今季からのレギュレーションではダウンフォースが従来より30％も下がっているため、ドライバーたちは極めてグリップが低く操縦の難しいマシンに苦闘することになるだろう。

フェラーリはFTMと呼ばれる、かつてのブロウンディフューザーに似た空力システムを活用し、多くのダウンフォースを生み出している。そのため、各陣営がダウンフォースの確保に苦労するメキシコでは、パフォーマンス面の強みを発揮できるかもしれない。

さらに彼らは最新のアップグレードによって、過度に攻めた低車高にせずとも安定したダウンフォースを得られるようになり、1周を通じて挙動が安定し、バランスも改善されるはずだ。これはタイヤの摩耗を抑える上で極めて重要となる。フェラーリ関係者の中には、メキシコシティGPのFP1が始まれば、少なくとも勝負できる状況にあるかどうかは分かるだろう、と語る者もいた。

オースティンでのデータを分析したフェラーリの関係者たちは、アメリカGPでも優勝したアントネッリを脅かせるだけのポテンシャルがあったと判断している。フェラーリはフリー走行から好調であったが、ルクレールは予選で4番グリッドに沈み、決勝でもソフトタイヤスタートの2ストップ作戦はあまり機能しなかった。予選でのミスがなく、決勝でもアントネッリと同じ1ストップを選んでいれば、少なくともより長く優勝争いに加われた可能性がある。

しかし、過去を振り返るだけでは何も変わらない。重要なのはその反省を次に活かすことができるかだ。

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