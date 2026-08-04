フェラーリ、ADUOアップデート第2弾を投入したパワーユニットを、イタリアGPに投入か？ 耐久テストが無事進行中との噂
フェラーリは、夏休み明け初戦のF1オランダGPで、今季マシンSF-26にアップデートを投入する予定だ。また、その次のイタリアGPでは、ADUO対応アップデートの2回目を施した、新型パワーユニットも投入される見込みだ。
フェラーリは、夏休みのファクトリー完全閉鎖期間に入る前に、慌ただしい日々を過ごしている。夏休み明け初戦のオランダGPで投入するアップデートの準備が進められているためだ。
フェラーリにとってオランダとイタリアの2戦は、今後を占う上でも特に重要なグランプリと言える。
オランダGPの舞台となるザントフールト・サーキットは、長いストレートが少なく、低速コーナーも多い。そのため、今季のフェラーリの強みが発揮されるはずのコースであると言える。しかし、前線ハンガリーでは優勝候補に数えられながら表彰台も逃したことを考えれば、そう簡単に本命を打つわけにはいかない。
ただフェラーリはこのグランプリに、シャシーのアップデートを投入する予定だ。
Dettaglio tecnico Ferrari SF-26
写真: AG Photo
とはいえ、以前持ち込んだリヤウイングのフラップ手前、中央部分に3枚の小型ウイングを搭載するソリューションは、今回は持ち込まれないようだ。
フェラーリは”マカレナ”と呼ばれる回転式のリヤウイングを実用化している。他チームはリヤウイングのフラップを可動させるために、メインプレーン中央上面にアクチュエーターを搭載しているが、フェラーリはこのアクチュエーターを翼端板の内部に搭載している。そのため、メインプレーン上面のアクチュエーターは必要ないわけだが、フェラーリはそれを逆手に取って、空力パーツを搭載できる場所として活用している。
ただこの効果はそれほどでもなかったのか、今回は使用が見送られるようだ。同様のソリューションは、アクティブエアロの使用が安全のため禁止されたモナコGPで、マクラーレンが採用した。
噂によればフェラーリは、オランダGPのサーキット特性に合わせる形で、アップデートを持ち込むと言われている。
ただフェラーリは、今季ここまでに既に多数のアップデートを投入しており、コスト上限的にあとどれだけのアップデートを行なえるのかというところは未知数だ。
また超高速のモンツァ・サーキットで行なわれるイタリアGPに向けて、ADUO適応となり許されているパワーユニット（PU）アップデート第2弾の準備も進められているようだ。
フェラーリはADUOの対象となったことがわかると、オーストリアGPですぐに第1弾のアップデートを投入。ただフェラーリは2回のアップデートを行なえる対象となったため、その第2弾の準備が進められてきた。そしてチームの母国であり、絶対的なスピードが重視されるイタリアGPに向け、この第2弾のアップデートが投入されるようだ。
現在は信頼性の目標を達成できていることを確認するために、テストベンチでの耐久性試験が進められている。性能を向上した一方で、信頼性の影響を及ぼすことは許されないからだ。そして、メルセデスのPUとのパフォーマンス差を縮めることを目指している。
ルイス・ハミルトンとシャルル・ルクレールは、ここまで3基のエンジンを使用。まだシーズン中に使えるエンジンが1基ずつ残っている。つまりアップデート版のPUを、ペナルティなしで使える手筈である。
一方でメルセデスは、ジョージ・ラッセルもアンドレア・キミ・アントネッリも、エンジンは既に年間使用上限数に達してしまっている。メルセデスもADUOアップデートの対象であるものの、アップデート版のPUを使うためには、グリッド降格ペナルティを科されることになる。これは、フェラーリにとって大きなアドバンテージとなろう。
現時点では新型PUの開発は計画通りに進んでおり、イタリアGPまでには全ての検証を終えられる見通しである。
なおフェラーリの育成ドライバーであるファファエル・カマラは、ハースF1のテストに向け、フィオラノでのTPC（旧車テスト）に挑んだ。
カマラは来季のハースF1のシートを、マクラーレン育成のレオナルド・フォルナローリと争っていると言われている。
【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！
記事をシェアもしくは保存
ルクレール、”謎の逆転現象”に困惑「苦戦するはずの場所で好成績を収め、好成績を収めるはずの場所で不振に陥っている」
ルクレール、決勝レースに自信「自分のミスで0.3秒ロスしてしまったが、明日は勝ちたい」
フェラーリの優位は続かない？ ルクレール、ハンガリー初日好調も「今日みたいなギャップは維持されないだろう」
ハミルトン大復活……でもベアマンにとっては困ったことになった！ 「ルイスの活躍はファンとして素晴らしい。でも僕の将来にとっては理想的じゃないね」
ハミルトンに新たな家族。ゴールデンレトリバーの子犬”ヘイロー”を迎える
してやられたフェラーリ、レッドブルの過激な戦略に驚き「ソフトタイヤであんなに長く走るとは……」
最新ニュース
フェラーリ、ADUOアップデート第2弾を投入したパワーユニットを、イタリアGPに投入か？ 耐久テストが無事進行中との噂
デイモン・ヒル証言。現在のラッセルの状況は、自身の1996年に似ている「でも僕はビルヌーブに勝った！ 頑張れジョージ」
「誰も本当の安定感を示せていない」アレックス・マルケス、タイトル獲得には後半戦の一貫性がカギと語る
ホンダ・レーシング／HRCがなんとコミケに登場！？ 河森正治＆戌神ころねとコラボ。F1マシンも展示決定
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。