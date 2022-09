F1スプリント、2023年は6レースで実施決定。開催地は今後検討へ

来る2023年シーズン、F1は6会場でスプリントレースを開催することを発表した。

2021年シーズンから試験導入されたスプリント形式のレース週末では、金曜日に通常の予選を行ない、土曜日にタイヤ交換義務の内レース距離100kmの短いレースを実施し、日曜日の決勝レースに向けた最終グリッドを確定する。

F1としては金曜日から3日間を通して見ごたえのあるセッションを提供するという狙いがあり、2022年シーズンも微調整が加えられたものの、3レースでの実施が継続されてきた。

そして今回、F1は史上最多の24戦を開催する2023年シーズンでは、6回のF1スプリントを実施すると明かした。

「スプリントは、金曜日のスタートから日曜日のメインイベントまでの3日間に渡り、ドライバーが競い合うことでアクションを提供し、週末にさらなるドラマと興奮を与えてくれる」

発表に際し、F1のステファノ・ドメニカリCEOはそう語る。

「ファンやチーム、プロモーター、パートナーからはとてもポジティブなフィードバックが得られている。このフォーマットはF1を新たな次元へと連れて行くモノであり、我々全員がこの成功を未来に向けて確かなモノにしたいと考えている」

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, George Russell, Mercedes W13, the rest of the field at the start of the Sprint race

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images