ルクレールとは逆のウイング調整が仇に。イギリスでペースに苦しんだハミルトン「ひどいアンダーステアになってしまった」

ここ最近非常に好調な走りが続いていたフェラーリのルイス・ハミルトンは、F1イギリスGPでチームメイトのシャルル・ルクレールに優勝を許し、自身は3位に終わった。終盤のセーフティカー中にタイヤを交換する判断が裏目に出て2位から3位に落ちたのも痛かったが、それ以前にマシンセットアップで裏目に出ていたことが彼のレースを難しくしていた。

フェラーリはこの週末、エンジンパワーとエネルギーマネジメントの差によって、ストレートでメルセデスに0.6秒離されることになると予想していた。しかし蓋を開けてみればフェラーリは善戦。スプリント予選ではハミルトンがポールポジションを獲得し、スプリントレースでは優勝を逃すもアンドレア・キミ・アントネッリに次ぐ2位に食い込むなど、メルセデス勢にも対抗し得るポテンシャルを見せていた。

その中で興味深かったのは、土曜から日曜にかけてのハミルトンとルクレールのマシンの仕上がりが対照的だったこと。土曜のスプリントでアントネッリから12秒遅れの5位に終わったルクレールだったが、日曜の決勝レースでは2番グリッドからスタートでトップに立つと、快調なペースでアントネッリと優勝争いを繰り広げた。一方決勝3番手スタートのハミルトンは、そこに加わることができなかった。

ハミルトンは土曜の予選を終えた時点で、金曜のスプリント予選と同じ感触は得られなかったと話していた。マシンにはそれほど大きな変更を施していないことも踏まえると、風が強くなったことでマシンバランスが大きく変化した可能性が考えられる。

決勝でも特に第1スティントではルクレールに離される一方だったハミルトンはレース後、フロントウイングの角度を調整した結果、アンダーステアが強くなってしまったと説明した。

「今日はシャルルが素晴らしい仕事をした。そして金曜日に僕が感じていた魔法のような感覚は、週末を通じて完全に消えてしまった」

「バランスについて言えば、シャルルは予選よりもウイングを立てることで、フロントの荷重を増やしていた。一方で僕はデフの設定的にオーバーステアをすごく感じていたので（ウイングの角度を）減らしたんだ。その結果、自分はレース序盤にひどいアンダーステアになってしまった」

予選後はパルクフェルメ状態となるため、基本的にはそれ以降セットアップ変更をすることはできないが、その中でもフロントウイングの角度をアジャストすることは許されている。ドライバーたちはグリッド試走でその日の路面状況や風向きを確認しながら、フラップの調整を行なうというのが一般的だ。

そこでルクレールがフロントの荷重（つまりダウンフォース）をより強く欲しがったのに対し、オーバーステアでリヤの不安定さを感じていたハミルトンは、フロントのダウンフォースを減らすことでマシンバランスを安定させようとした。しかしその結果、今後はフロントがグリップしないアンダーステアが顕著に出てしまい、燃料を多く積んで車重が重いレース序盤はその症状が顕著だったようだ。

「フロント（のグリップ）を完全に失ってしまった。フロントウイング（のダウンフォース量）を見誤った。僕自身とエンジニアチームの責任だ」と言うハミルトン。このアンダーステアは、ターン3、4といった低速セクションでの旋回性能に加えて、コプスやストウといった高速コーナーでの挙動にも悪影響を与えた。特にコプスでのロスは、その先にあるマゴッツ～ベケッツ～チャペルの高速S字にも響くため大きなロスに繋がる。

タイヤサプライヤーのピレリも、フリー走行のロングランと土曜日のスプリントのデータ分析から、アンダーステアがフロントタイヤへの負担を大きくすると指摘しており、タイヤ温度の上昇には繋がらないものの摩耗が進むため、アンダーステア寄りのセットアップにするメリットはほとんどないとしていた。

スタートで抜いたアントネッリに抜き返された後、苦しい状況だったハミルトンは、ステアリング上で調整可能なデファレンシャルやエンジンブレーキの設定を変更し、さらにコーナーへのアプローチも見直した。その結果、ある程度状況を改善することに成功したため、ラップタイムも徐々に回復し、ルクレールに近いペースで走れる場面も出ていた。

ただハミルトンはピットストップの際にジャンプスタートによる5秒のタイムペナルティを消化した結果、コースに復帰した際にはトラフィックの中に入ってしまい、ジョージ・ラッセル（メルセデス）とマックス・フェルスタッペン（レッドブル）のバトルに付き合う形となってしまった。

終盤にはライバルの後退でルクレールに次ぐ2番手に上がったハミルトン。しかしその頃にはトップと大差がついてしまっていた。セーフティカー出動で優勝の目も出たかに思われたが、タイヤを交換しなかったラッセルに2番手の座を奪われただけでなく、セーフティカー先導のままレースが終了したため3位に終わった。

ちなみにこのレース終盤のピットストップの時、ハミルトンはフロントウイングを2クリック立てている……しかし時既に遅しだった。