FIA、ドライバーからの苦情を受け、ハンガロリンクのターン1路面を夜間に再舗装

F1ハンガリーGPの初日練習走行後、ドライバーからの苦情を受けてハンガロリンクのターン1が夜間に部分的に再舗装された。

ハンガロリンクは2年ほど前にコースの一部が再舗装されたことは分かっているが、暑く乾燥した夏の気候の影響で地盤沈下が発生し、路面の凹凸が悪化。さらに、特にターン1、12、13では路面が崩れ始めていた。

ドライバーたちは最終コーナーでは走行ラインを変更して問題箇所を回避することができたが、重要な追い越しポイントであるターン1では、レーシングライン上で路面の劣化が顕著になっていた。

「今日は誰にとってもかなり奇妙な一日だったと思う」と、メルセデスのジョージ・ラッセルは走行後に語った。

「ブダペストは素晴らしいコースだが、コースの半分が再舗装されていて、路面が非常にでこぼこしている。特に最後の数コーナー付近は路面が崩れていて、運転するのがかなり難しくなっている」

ピレリによると、水曜日に測定した路面グリップレベルは予想よりも低く、昨年よりも低かったとのことだ。路面の問題は、2週間前のインターナショナルGTオープンで初めて確認されたとみられている。

Franco Colapinto was caught out by the slippery surface Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

FP2では、FP1でマシンをルーキーに譲ったドライバーが適応に苦しんだ。アルピーヌのフランコ・コラピントは、予想外に滑りやすかった再舗装エリアの1つであるターン12でクラッシュしている。

マクラーレンのオスカー・ピアストリはFP1でレオナルド・フォルナローリにマシンを譲った影響を認めつつ、「コースの新しい部分はあまりグリップ力がなく、路面が剥がれるほどではないものの、かなり摩耗している」と語った。

「つまり、今は非常に難しいコースで、フリー走行を逃したことでかなり厳しい状況になっているのは明らかだ」

ターン1は追い越しの要となる重要なコーナーであるため、当然ながら注目を集めており、FIAは土曜日のFP3と予選前に修復作業を行なうよう指示した。影響を受けた箇所はすでに補修済みである。

FIAは声明の中で「点検を行ない、夜間に修復作業を行なった」と述べた。

「対策を講じたのは2ヵ所で、1つはライン上のポイント、もう1つは追い越すマシンが走行するであろう車線の右側のポイントだ」