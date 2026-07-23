アストンマーティンのアップデート版マシンの出来は、来季移籍市場を揺るがす？　アロンソの去就が“ドミノ倒し”起こす可能性

まもなく、アストンマーティンAMR26のアップデート版パッケージが日の目を見る。今季F1前半戦で期待を大きく下回る結果に終わったAMR26……大幅な見直しを受けて投入される新パッケージは、事実上のBスペックと言える。

これを“大規模な進化”と見る向きもあれば、実質的な新車投入と捉える関係者もいる。というのも、このプロジェクトでは再びクラッシュテストが実施されており、シャシーの主要な構造部分が大幅に設計変更されたことを示しているからだ。

これほど大規模な改良型マシンの投入自体が重要な出来事だが、今回はそのマシンが与える影響がサーキット内だけにとどまらない可能性がある。

特に大きな影響を与えそうなのが、フェルナンド・アロンソの去就だ。

改良型のシャシー、そして追って投入される予定のホンダの改良型パワーユニットによってアストンマーティンが競争力を取り戻せば、アロンソが2027年までチームに残留する可能性は極めて高くなる。『エイドリアン・ニューウェイ×ホンダ』という強力タッグがようやく真価を発揮し始めるタイミングで、彼がチームを去る姿は想像しにくい。

また、オーナーのローレンス・ストロールにとっても、自身が行なった投資に再び自信を持つきっかけになるだろう。今季最初の半年間は、忘れるべき不運な時期として片付けられるはずだ。

しかしながら、大幅に改良されたマシンを投入したからといって成功が保証されているわけではない。もし“AMR26B”が期待外れに終われば、その影響はレース結果だけにとどまらない。多くの意味で、これはアストンマーティンにとって最後のチャンスとも言えるものであり、まず解決すべきはアロンソの去就となる。

2度のF1世界王者であるアロンソには、キャリアをアルピーヌで締めくくるという選択肢があるということは、バルセロナの週末にmotorsport.comが報じて以降、周知の事実になってきている。もしアストンマーティンに進歩の兆しが見えなければ、このシナリオが現実味を帯びることになる。

ただアロンソの高額な年俸を考えれば、移籍は簡単なことではない。しかしアルピーヌは新たにグッチとスポンサー契約を結んでおり、資金的にも柔軟な対応ができるようになった可能性がある。

そして仮にアロンソのアルピーヌ移籍が実現した場合、2027年のドライバーマーケットに最初のドミノ倒しを引き起こす可能性がある。

ベルギーGPの週末では、現アルピーヌ所属のフランコ・コラピントがウイリアムズ代表のジェームス・ボウルズと夕食をともにする姿が目撃された。さらに土曜日の朝には、双方の関係者による会談があったと報じられている。

もしアロンソがアルピーヌ入りを決断するのであれば、このような動きにも説明がつく。アロンソに押し出される形でアルピーヌを追われるコラピントとしては、古巣ウイリアムズへ復帰するのが自然な選択肢となる。

残る疑問としては、アストンマーティンはアロンソが抜けた場合に誰を後任にするかということだ。ここ数日では現ウイリアムズのカルロス・サインツJr.の名前が再び有力候補として浮上している。一方でパドック関係者の間では、ハースから離脱するとみられているエステバン・オコンを候補に挙げる者もいる。

サインツJr.には依然としてアウディ移籍の噂もある。ただし、ニコ・ヒュルケンベルグは2027年末まで契約を結んでいる。契約が存在するからといって移籍が不可能というわけではないが、実現には当然ながらより大きなコストが伴うことになる。

このように、AMR26Bのデビューは今季最も重要な出来事のひとつになる可能性を秘めている。それはコース上だけでなく、コース外でも同様だ。アストンマーティンの新型マシンの競争力は、チームのプロジェクトの将来だけでなく、2027年F1ドライバー市場を形作る最初の大きな動きに繋がる可能性があるからだ。