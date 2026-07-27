ルクレール、”謎の逆転現象”に困惑「苦戦するはずの場所で好成績を収め、好成績を収めるはずの場所で不振に陥っている」

フェラーリが苦戦を予想していたレースでは好結果を残し、逆に優勝争いを期待していたレースでは失望に終わる――。シーズン前半戦を終えたシャルル・ルクレールが残したメッセージは、フェラーリが今季のマシンSF-26を未だ掴みきれていないことを如実に示している。

ハンガリーGPの週末は、ルクレールにとってもフェラーリにとっても非常にフラストレーションの溜まるものだった。マシンの特性から好相性と見られていたこのサーキットで、フェラーリは表彰台にも届かず、4位フィニッシュという結果は、ルクレールに多くの疑問を残すことになったのだ。

「失望の週末だった。一番気になっているのは、ここ3戦を振り返ると、そのうち2戦では苦戦すると予想していたのに優勝と2位という結果を残せたことだ。一方で、うまくいくと思っていたレースでは4位と5位に終わってしまった」

そう語ったルクレール。彼が苦戦すると予想していたのは、イギリスGPとベルギーGPのことであり、どちらもエネルギーマネジメントの要求が厳しいサーキットだった。この点でフェラーリのパワーユニットはメルセデスに劣っているというのは、チーム内外での共通認識だったのだ。

「つまり、そこには明らかな傾向がある。ドライバーが特別なことをしたから速かったわけではない。2台とも同じような特徴を持っていて、苦戦を予想している週末では競争力があり、逆に好結果を期待しているときに苦しんでいる。そこは理解しなければならない」

「それに、今日もしスタートがうまく決まっていたら、レースは全く違う展開になっていたかもしれない。このコースではオーバーテイクが本当に難しいからね」

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Mark Thompson / Getty Images

ルイス・ハミルトンと同様、ルクレールは上位勢ではソフトタイヤをスタートタイヤに選んだ少数派だった。オーバーテイクが難しいハンガロリンクで、ライバル勢が履いたミディアムタイヤよりもグリップが優れたタイヤを履いて加速し、ポジションを上げようとしていたのだ。

「単純にソフトでスタートしたかったんだ。残念ながら昨日の予選で新品のミディアムを1セット使い、新品のソフトもすべて使い切ってしまった。だから残っていたのはユーズドのソフトだけだった」

ルクレールはそうタイヤ戦略について振り返った。

「スタートでソフトのアドバンテージを活かしたかったし、正直あれは良いタイヤだと思っていた。実際、レースでもその判断は正しかったことが証明されたと思う。みんな後半にソフトを履いたし、今日はミディアムはそれほど効果的なタイヤではなかった。そこに関しては正しい読みだった」

ソフトタイヤ自体はレースを通して高い競争力を見せたものの、期待したほどスタートで優位には立てなかった。また、中間スティントで使用したハードタイヤではSF-26のパフォーマンスも伸び悩んだ。

「またしてもスタートで大きな代償を払うことになった。ただ、レース全体を通して特別良かった場面はなかった。最初のハードタイヤでのスティントは悪くなかったし、最後のソフトではかなり良かった。でも、全体として波が大きすぎた」

「まさにそこが改善しなければならない点だと思う。このクルマをもっと安定して走らせられるようにしなければならない。あるスティントではルイスが本当に苦しみ、別のスティントでは僕が苦しんだ。すべてがこれほど相関性なく起きているように見えるのは本当に奇妙だ」

夏休みを前にしたルクレールの頭には、多くの疑問が残っている。その答えを見つけ、夏休み明けのオランダGPでより強い姿を見せることで、ルクレールはメルセデス、マックス・フェルスタッペン擁するレッドブル、そしてマクラーレンとの戦いを続けたいと考えている。

「疑問はたくさんある。シルバーストンやスパ・フランコルシャンのように苦戦を予想していたサーキットで優勝と2位という結果を残せた一方で、ここみたいに理論上は僕たちのクルマに合っていると思われたサーキットでは、期待したような週末にならなかった。本当に不思議だ」

「メルセデス、マクラーレン、レッドブルが強力なライバルになることは分かっていたけど、もっと違う結果を期待していた。金曜日は競争力があったが、メルセデスとレッドブルはエンジン出力を抑えて走っていたと思う。土曜日には状況が変わることが分かり、僕たちにとって厳しくなると理解した」

「何が起きているのかを解明しなければならない。期待していたことと実際の結果が一致していない部分があるからね」

それでもルクレールは、後半戦に向けたフェラーリの可能性を信じ続けている。

「タイトル争いはまだ終わっていない。今回のアップデートは、これまで以上に重要なものだ。本当に大きな前進をもたらしてくれるからね。それは今週末にも確認できた」

「だから、このアップデートを最大限に活かし続けること、そしてこれまでと同じように攻めた姿勢でマシン開発を続けていくことが重要になる。ザントフールトでどうなるか見てみよう」