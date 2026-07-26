ルクレール、決勝レースに自信「自分のミスで0.3秒ロスしてしまったが、明日は勝ちたい」

フェラーリはのシャルル・ルクレールは、F1ハンガリーGP予選を3番手で終えたことに落胆していたが、他車のペナルティでフロントロウから決勝レースをスタートすることになる。

予選3番手という結果で満足できないというのは一見不思議に思えるかもしれない。しかし、それは同時に高いレベルで戦えている証でもある。ルクレールはハンガリーGP予選で3番手に終わり、インタビューエリアに姿を現した際には、悔しさを隠さなかった。

Q3最後のアタックではフロントロウ争いも期待されたが、タイムは思うように伸びなかった。セッション終了後、ルクレールは、最初のアタックを上回れなかった理由と、チームメイトのルイス・ハミルトンに逆転を許した要因を説明した。

「Q3最後のアタックでは、どの区間でも少しずつ足りなかった。リヤグリップがなくて、その原因を分析しなければならない。Q3を通して、特に風向きが変わってからはターン1とターン12で本当に苦しんだ。その2つのコーナーだけでルイスにコンマ3秒失っていて、ターン1でコンマ2秒、ターン12でコンマ1秒だった。そして、それは僕自身のミスだ。あの2つのコーナーで十分な走りができなかった」

「ドライビングを変えてフィーリングをつかもうと努力したけど、結局Q3の最後までうまく対応できなかった」

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

一発の速さでは予想以上に苦戦したルクレールだが日曜日の決勝には大きな期待を抱いている。彼はレースペースは表彰台を争えるだけの力があると感じており、本人はそれ以上を狙っている。イギリスGP以来となる今季2勝目を狙う考えを隠さなかった。

「明日はいいレースをしたい。それに、実はこのサーキットではまだ一度も表彰台に立ったことがない。僕のドライビングスタイルにはかなり難しいコースなんだ。ただ、昨年のように予選ではうまくいくこともある」

「もちろん表彰台を目指すけど、それだけが目標じゃない。もっと前を見ている。他のみんなも昨日から大きくパフォーマンスを上げてきたから、その点には注意しなければならない。昨日はレースペースが良かったけど、本当にどうなるかは明日になってみないと分からない」

彼にとってレースに向けたマイナス材料のひとつは、予選Q2で新品のソフトタイヤを2セット使わざるを得なかったことだ。そのため、フェラーリがソフトタイヤでスタートする戦略を選んだ場合、ルクレールは決勝最初のスティントをユーズドタイヤで戦うことになる。

「Q2はいろいろ混乱があって、新品のソフトをもう1セット使わなければならなかった。そのせいで、明日は最初のスティントをユーズドタイヤでスタートすることになる。言い訳ではなく、ただの事実だ。でも、明日は勝つために全力を尽くすつもりだ」