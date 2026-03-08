本文へスキップ

F1 オーストラリアGP

ルクレール、表彰台獲得も目指すはもっと上！「笑顔は浮かんでいるけど満足はしていない」

シャルル・ルクレールは、F1オーストラリアGPの表彰台獲得に満足しているものの、それはシーズン初戦だからだと語った。

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
公開日時:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

写真：: Rudy Carezzevoli / Getty Images

　フェラーリのシャルル・ルクレールは、F1開幕戦オーストラリアGPで3位表彰台を獲得したものの、「笑顔は浮かんでいるがハッピーではない」と語った。

　ルクレールは4番グリッドから好スタートを切り、ターン1でトップに立つと、ジョージ・ラッセル（メルセデス）と13周にわたって互角のバトルを繰り広げた。

　アイザック・ハジャー（レッドブル）のリタイアによってバーチャル・セーフティカー（VSC）が出されると、メルセデスはタイミングを前倒ししてここでピットイン。しかしフェラーリは当初のプランを堅持した。これがレースの決定的な近いとなった。

「普段は感情が表に出やすいタイプなんだ。すごくわかりやすいんだ。でも今は笑っているけど、ハッピーじゃない。長いシーズンの初戦だから笑っているだけで、心は喜びに満ちていないんだ」

「改善すべき点は山ほどある。それは当然で、誰にとっても同じことだ」

　レース後、スカイスポーツにそう語ったルクレールは、自分たちは比較的問題が少なかったと振り返った。

「全員が問題を抱えていたけど、僕たちはたぶんいくつかの点で問題は少なかったと思う。スタート直後の1周目が思い浮かぶよ。すべてのクルマが問題を抱えていただろう」

「エンジニアが話しかけてこなくて、孤独を感じる瞬間もある。でも1周目、僕たちが戦っている最中に彼らは声をかけてくる。簡単じゃないよ。マネジメントすべきことは山程あるけど、僕たちは良い仕事が出来たと思う」

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

写真: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

　今回の表彰台は、難しい1年となった昨シーズンを忘れられる良いスタートではあるものの、ルクレールはさらに上を目指している。特に第2スティント終盤のレースペースには満足できていないという。彼によれば、それは週末に行なわれたいくつかの設定変更により、マシンが最適な動作範囲から外れてしまったためだという。

「僕の考えとしては、自分のペースには満足していない。もっと上を目指さなければならないし、今日はベストを尽くせなかった。ペースの面では戦略が少し難しかったけど、FP1からFP3にかけてマシンがどんどん良くなっていくような、建設的な週末ではなかった。セットアップを何度も変更したけど、それほど多くの変更を行なうのは良いことじゃない」

「実際、今日は理想的な状態ではなかったため、3位でレースを終えるのに苦労した。終盤、ルイスは明らかに僕よりも速かった」

「それは別として、表彰台獲得は良いスタートだった。今日は昨日と違って、メルセデスと0.8秒も離れていないからね。レースと予選でこの差を縮めたい」

　今後数日間の大きな話題の一つはスタートとなるだろう。バッテリー不足がその原因だ。グリッド上の複数のドライバーが、程度の差こそあれその影響を受けた。ルクレールも例外ではなかったが、見事なスタートを決めることができた。

「良いスタートを切れることを願っていた。だが我々は全員、スタート時に大きな問題を抱えていた。メルセデス勢はバッテリー残量がゼロ、僕たちはゼロよりわずかに上だったが、すぐに問題を認識し状況を管理しようとした」

「複雑な状況をうまく切り抜けられた。なぜ全員が同じ問題を抱えたのか理解できない。これは解明すべき課題だ。その後ジョージとのバトルは楽しかった。一時的に首位を走れたのは良かったが、ピットストップでポジションを失ってしまった」

