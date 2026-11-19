F1 ラスベガスGP

ダブルタイトル確定のメルセデスから残り3戦で“チームオーダー”は出るのか？ ラッセルのランキング2位をサポートする可能性は

今季F1は残り3戦となり、既にアントネッリの王座は確定しているが、メルセデスはランキング2位を狙うジョージ・ラッセルのサポートに徹することになるのだろうか？

Franco Nugnes

公開日時: 2026/11/19 3:05

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George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

写真：: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images

2026年のF1は、メルセデスがタイトルを奪還。メキシコでアンドレア・キミ・アントネッリがドライバーズタイトルを獲得し、その翌週のブラジルではコンストラクターズタイトルも手中に収めた。残りは3戦だが、既に王座を手にしたメルセデスがどのような戦い方をするかも注目だ。

今シーズンのメルセデスは、他を圧倒するパフォーマンスを見せている。ここまでの20戦で12勝（アントネッリ9勝、ジョージ・ラッセル3勝）、ポールポジション12回（アントネッリ7回、ラッセル5回）を記録。後半戦はライバルの追撃にも遭ったが、それでもダブルタイトルを手にするには十分すぎるパフォーマンスであった。

しかしメルセデスの2026年シーズンが真の意味で支配的なシーズンだったと証明するための最後のピースがまだ欠けている。それはふたりのドライバーがランキング1位、2位でシーズンを終えるということだ。彼らがハイブリッド時代初期のF1を席巻していた時と同じように——。

現在のランキング2番手は、後半戦で3勝を挙げているマックス・フェルスタッペン（レッドブル）。ラッセルはフェルスタッペンと17ポイント差のランキング3番手だが、同4番手のルイス・ハミルトン（フェラーリ）に1ポイント差に迫られるなど、むしろさらに順位を落としてしまう危機に瀕している。

シーズン開幕時には、ドライバーズタイトルの大本命はラッセルだった。オーストラリアでの開幕戦も順当に彼が制した。しかしその後はアントネッリの実力を目の当たりにすることとなり、鼻をへし折られるような格好となってしまった。

ラッセルはシーズン終盤戦を迎え、かなり消耗した様子を見せている。最後に勝利したのはアゼルバイジャンGPで、それ以降の5戦でアントネッリを上回れたのは1度だけ。表彰台はゼロだ。彼は次のように語っている。

「何度も立ち上がる力を振り絞らなければならなかったので、少し疲れを感じている。打ちのめされても立ち上がり、また打ちのめされて、再び一からやり直さなければならない。こういう状況に直面するのは、シーズン中に2回くらいだと思っていた。まさかほぼ2戦おきに経験することになるとは思わなかった」

何も問題が起きなかったのは20戦の内わずか6戦だけで、残り14戦は「当初は単なる不運だと片付けていたような状況」に苦しめられていたと語るラッセル。しかし、これほど頻繁に、しかも自分たちにだけ問題が起きているのであれば、全てを不運のせいにするのはナンセンスであり、「自分自身をしっかりと見つめ直し、どこをもっと改善できたのかを考えなければならない」とも認める。彼が自らの弱さについて率直に語る点は称賛に値する。

確かに、不運だけで片付けられることではないだろう。ラッセルはここ3年間、あのハミルトンを抑え込むほどの実力を常に示してきたドライバーだ。しかしそこにアントネッリという大波がやってきて、チーム内の勢力図を一変させてしまった。

メルセデスとしては、ラッセルが今シーズンを屈辱的な敗者として終えることがないように、少なくともドライバーズランキング2位を取り戻せるよう、彼を支援したいと考えている。

それは決して簡単なミッションではないが、タイトル争いが終結した今、ラッセルは自分を打ちのめしてきたチームメイトであるアントネッリを味方につけられるかもしれない。チームから要請があれば、アントネッリはチームメイトの順位を押し上げるために、自らのポジションを譲ることも受け入れる可能性がある。

アントネッリ側の関係者は、トト・ウルフ代表がラッセルの精神的な立て直しを後押ししたいと考えるのであれば、そういったサポートをする可能性を否定していない。ただサンパウロGPの予選を見る限り、メルセデスがそのような方針を採るようには思えなかった。

ラッセルはウエットコンディションの予選でポールポジション獲得に向けて順調に走っていたように見えたが、チームが判断を誤り、無線でラップを中断するよう指示してしまった。この判断に対してラッセルはピットウォールに抗議を試みたが、ウルフ代表からは無線で「運転に集中しろ」と遮られていた。

ラスベガス、カタール、アブダビの3連戦で、メルセデスはどのような姿勢を見せるのだろうか？ 結果で存在感を示したいラッセルに対し、アントネッリはそれをサポートする意向がありそう。しかし、仮に今季を通じて自分を負かしてきたチームメイトの助けによって最低限の目標を達成する……ということになれば、それこそ彼にとって大きな精神的一撃になるかもしれない。

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