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F1 ギャラリー

【ギャラリー】ミナルディF1全マシン……「愛すべき”弱小”チーム」

ジャンカルロ・ミナルディが興したF1チーム”ミナルディ”。その全マシンを紹介。

Pierluigi Martini, Minardi M/85 Motori Moderni
Pierluigi Martini, Minardi M/85 Motori Moderni
1/22

写真：: LAT Images

Andrea de Cesaris, Minardi M186 Motori Moderni
Andrea de Cesaris, Minardi M186 Motori Moderni
2/22

写真：: LAT Images

Adrian Campos, Minari M187 Motori Moderni
Adrian Campos, Minari M187 Motori Moderni
3/22

写真：: LAT Images

Luis Sala, Minardi Cosworth M188
Luis Sala, Minardi Cosworth M188
4/22

写真：: Sutton Images

Pierluigi Martini, Minardi M189 Ford
Pierluigi Martini, Minardi M189 Ford
5/22

写真：: LAT Images

Pierluigi Martini, Minardi M190 Ford
Pierluigi Martini, Minardi M190 Ford
6/22

写真：: Ercole Colombo

Pierluigi Martini, Minardi M191 Ferrari
Pierluigi Martini, Minardi M191 Ferrari
7/22

写真：: Ercole Colombo

Christian Fittipaldi, Minardi M191B
Christian Fittipaldi, Minardi M191B
8/22

写真：: Ercole Colombo

Christian Fittipaldi, Minardi M192 Lamborghini
Christian Fittipaldi, Minardi M192 Lamborghini
9/22

写真：: Sutton Images

Christian Fittipaldi, Minardi M193 Ford
Christian Fittipaldi, Minardi M193 Ford
10/22

写真：: LAT Images

Michele Alboreto, Minardi M193B Ford
Michele Alboreto, Minardi M193B Ford
11/22

写真：: LAT Images

Michele Alboreto, Minardi Cosworth M194.
Michele Alboreto, Minardi Cosworth M194.
12/22

写真：: LAT Images

Luca Badoer, Minardi M195 Ford
Luca Badoer, Minardi M195 Ford
13/22

写真：: Ercole Colombo

Ukyo Katayama, Minardi M197
Ukyo Katayama, Minardi M197
14/22

写真：: LAT Images

Shinji Nakano, Minardi M198
Shinji Nakano, Minardi M198
15/22

写真：: LAT Images

Stephane Sarrazin, Minardi M01 Ford
Stephane Sarrazin, Minardi M01 Ford
16/22

写真：: Sutton Images

Minardi M02
Minardi M02
17/22

写真：: PhotoCiabatti

Fernando Alonso, European Minardi PS01
Fernando Alonso, European Minardi PS01
18/22

写真：: Russell Batchelor / Motorsport Images

Mark Webber, Minardi PS02
Mark Webber, Minardi PS02
19/22

写真：: Sutton Images

Jos Verstappen, Minardi Cosworth PS03
Jos Verstappen, Minardi Cosworth PS03
20/22

写真：: Sutton Images

Gianmaria Bruni, Minardi Cosworth PS04B
Gianmaria Bruni, Minardi Cosworth PS04B
21/22

写真：: Sutton Images

Robert Doornbos, Minardi PS05
Robert Doornbos, Minardi PS05
22/22

写真：: Sutton Images

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　1985年にF1参戦を果たしたイタリアのミナルディ。表彰台の経験はゼロながら、グランプリシーンには欠かせない存在として、愛された。片山右京や中野信治も在籍。その後、チームはレッドブルが買収し、2006年からトロロッソとして参戦。アルファタウリと名を変え、今もその系譜が続いている。

 
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