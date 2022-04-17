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【ギャラリー】ミナルディF1全マシン……「愛すべき”弱小”チーム」
ジャンカルロ・ミナルディが興したF1チーム”ミナルディ”。その全マシンを紹介。
Pierluigi Martini, Minardi M/85 Motori Moderni
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写真：: LAT Images
Andrea de Cesaris, Minardi M186 Motori Moderni
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写真：: LAT Images
Adrian Campos, Minari M187 Motori Moderni
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写真：: LAT Images
Luis Sala, Minardi Cosworth M188
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写真：: Sutton Images
Pierluigi Martini, Minardi M189 Ford
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写真：: LAT Images
Pierluigi Martini, Minardi M190 Ford
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写真：: Ercole Colombo
Pierluigi Martini, Minardi M191 Ferrari
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写真：: Ercole Colombo
Christian Fittipaldi, Minardi M191B
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写真：: Ercole Colombo
Christian Fittipaldi, Minardi M192 Lamborghini
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写真：: Sutton Images
Christian Fittipaldi, Minardi M193 Ford
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写真：: LAT Images
Michele Alboreto, Minardi M193B Ford
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写真：: LAT Images
Michele Alboreto, Minardi Cosworth M194.
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写真：: LAT Images
Luca Badoer, Minardi M195 Ford
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写真：: Ercole Colombo
Ukyo Katayama, Minardi M197
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写真：: LAT Images
Shinji Nakano, Minardi M198
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写真：: LAT Images
Stephane Sarrazin, Minardi M01 Ford
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写真：: Sutton Images
Minardi M02
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写真：: PhotoCiabatti
Fernando Alonso, European Minardi PS01
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写真：: Russell Batchelor / Motorsport Images
Mark Webber, Minardi PS02
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写真：: Sutton Images
Jos Verstappen, Minardi Cosworth PS03
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写真：: Sutton Images
Gianmaria Bruni, Minardi Cosworth PS04B
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写真：: Sutton Images
Robert Doornbos, Minardi PS05
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写真：: Sutton Images
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1985年にF1参戦を果たしたイタリアのミナルディ。表彰台の経験はゼロながら、グランプリシーンには欠かせない存在として、愛された。片山右京や中野信治も在籍。その後、チームはレッドブルが買収し、2006年からトロロッソとして参戦。アルファタウリと名を変え、今もその系譜が続いている。
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