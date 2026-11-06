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ホンダ、六本木ヒルズアリーナでモータースポーツファン感謝イベント『ホンダ・レーシング シーズンフィナーレ』を12月に開催
ホンダが、モータースポーツ感謝イベントを12月12日と13日の2日間にわたって、六本木ヒルズアリーナで開催することを発表した。
編集: 2026/11/06 2:31
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Honda Racing Season Finale 2026
写真：: Honda Racing
ホンダは、12月12日（土）と13日（日）の2日間にわたって、六本木ヒルズアリーナを舞台に、『Honda Racing Season Finale 2026（ホンダ・レーシング シーズンフィナーレ 2026）』を開催することを明らかにした。
国内外様々なモータースポーツに参戦しているホンダ。四輪レースの最高峰F1と、二輪レース最高峰MotoGPの両方に参戦しているのはホンダだけだ。これらのシーズン終了に伴い、「ファンの皆様の熱い応援への感謝を込めて開催する」のが、この『Honda Racing Season Finale 2026』である。
2日間の期日のうち、初日となる12日（土）には、二輪レースにフォーカス。MotoGPライダーによるトークショーや、トライアル世界選手権のスペシャルでモンストレーションが実施される。
13日（日）はF1やインディ500、スーパーフォーミュラ、スーパーGTなど国内外の4輪レースが中心となり、ドライバーやHRCのエンジニアたちがトークセッションに参加することになる。
なおステージイベントの他、レーシングマシンの展示やレーシングシミュレータ／展示マシン乗り込み体験なども予定されている。
場所は東京・六本木の六本木ヒルズアリーナ。会場は10時予定となっている。
イベントの詳細は『Honda Racing Season Finale 2026』の特設ページで逐次発表される予定だ。
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