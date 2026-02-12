本文へスキップ

F1解説｜これがアウディ流のアプローチ！　バーレーンF1テストで激変したサイドポンツーン

大ヒット映画『F1／エフワン』の「続編に取り組んでいる」プロデューサーのブラッカイマーが明言

大ヒット映画『F1／エフワン』の「続編に取り組んでいる」プロデューサーのブラッカイマーが明言

映画『F1／エフワン』のプロデューサーであるジェリー・ブラッカイマーは、続編制作が正式に進行中だと認めた。

Lydia Mee
編集:
Jerry Bruckheimer at the World Premiere of F1 The Movie

Jerry Bruckheimer at the World Premiere of F1 The Movie

写真：: Getty Images

　2025年に公開され大ヒットを記録した映画『F1／エフワン』の続編が正式に制作中であることを、プロデューサーのジェリー・ブラッカイマーが認めた。

　F1が全面協力して製作されたこのブラッド・ピット主演映画は、公開後に世界で大ヒット。全世界での興行収入が6億3000万ドル（約978億円）を超える記録を残した。

　この大ヒットを受けて続編の可能性が話題となり、協議が行なわれてきたことは確認されていた。そしてプロデューサーのブラッカイマーが、アカデミー賞の関連昼食会において、BBCに対し正式に続編製作が進行中だと明らかにした。

「我々は続編に取り組んでいる」と、ブラッカイマーは言う。

「映画を完成させるまでには長い道のりがあった。いくつかのストライキを乗り越えなければならなかったが、最終的にはこの映画は世界中の観客を楽しませた。ブラッド・ピットとはこれまで仕事をしたことがなかったが、彼と仕事ができたことは本当に刺激的な経験だった」

　実際のF1レースウィーク中に撮影も行なわれた映画F1には、2023年、2024年の現役ドライバー達がカメオ出演している。なお7度王者のルイス・ハミルトンはエグゼクティブプロデューサーとしてリアルなF1の世界の描写に協力している。

　映画の続編については、これまでも監督のジョセフ・コシンスキーが前向きな姿勢を示していた。昨年11月に、コシンスキー監督は『Variety』に対し次のように語っていた。

「我々は、ソニー・ヘイズ（ブラッド・ピット演じる主人公）とAPXGPにとっての次の章がどうなるかを夢見ている段階にある」

「でも、この映画に対する世界中の反応を見ると、それは人々が見たいものだと思うし、我々もこの映画を作るのがとても楽しかったので、また制作できたら嬉しいことだ」

Brad Pitt at the World Premiere of F1 The Movie

Brad Pitt at the World Premiere of F1 The Movie

Photo by: Getty Images

 

