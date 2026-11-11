速報ニュース

F1 サンパウロGP

ハース更迭のエステバン・オコン、SNSに今の想いを綴る「このスポーツへの情熱は今も変わらず強い」

エステバン・オコンが自身のSNSを更新。ハースから更迭されたものの、今もF1への情熱は変わらないと語った。

Giacomo Rauli

編集: 2026/11/11 7:10

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Esteban Ocon, Haas F1 Team

写真：: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

ハースF1から事実上更迭されたエステバン・オコンは、自身のSNSを更新。「このスポーツへの愛は今も変わらず強い」と綴り、F1復帰を目指していることを匂わせた。

ハースF1は今年のメキシコシティGPの土曜日、オコンをマシンから降ろし、リザーブドライバーの平川亮を急遽デビューさせた。小松礼雄代表はこの件について今も詳細を説明することは避けているが、金曜日のFP2でレースエンジニアであるローラ・ミュラーと意見が食い違ったことが発端になったのではないかと見られている。

ハースは続くサンパウロGPでもオコンを復帰させることはなく、来季ハースのレギュラーシートを獲得したラファエル・カマラを、前倒しでデビューさせた。また、今季残りのレースでオコンが復帰することはないことも明言している。

ハースから事実上更迭される形になったオコンが、自身のSNSを更新。ファンへの感謝を語ると共に、一刻も早くレースに復帰したいと綴った。

「皆さんこんにちは。たくさんのメッセージをいただき、心から感謝している。皆さんの応援は、本当に力になるんだ」

「ファンの皆さん、チームメイト、そして元同僚の皆さん、時間を割いて連絡してくれたことに、本当に感謝している」

そう感謝の言葉を述べたオコンは、モータースポーツの世界から離れるつもりはないと改めて表明した。

「このスポーツへの情熱は今も変わらず強く、多くの皆さんとこの情熱を分かち合えることを大変嬉しく思う」

「皆さんを温かい心遣いと励ましに感謝したい」

この投稿はオコンが来シーズンのシートを見つけようとしていることを示唆しているのかもしれない。しかし周知のとおり、少なくともF1に空きシートはなさそうに見える。

とはいえオコンの最優先はF1に残ることであり、2027年はいずれかのチームでリザーブドライバーを務め、2028年に復帰することを目指す可能性もある。

関連ニュース:

【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 ノリス、ルクレールに科された”5秒加算ペナルティ”に疑問「あれはレースの範疇だ！」 自身のTwitch配信で主張

More from

Giacomo Rauli





ルクレール、スタート直後の攻防でリスク冒さず「そうしなかったら壁に突っ込んでいただろう」



F1



F1



シンガポールGP



30 日前



ルクレール、スタート直後の攻防でリスク冒さず「そうしなかったら壁に突っ込んでいただろう」





ルクレール、初日トップ発進も鍵はやっぱり路面？「今後のコンディション変化を予測することが重要」



F1



F1



バーレーンGP



1 ヵ月前



ルクレール、初日トップ発進も鍵はやっぱり路面？「今後のコンディション変化を予測することが重要」





フェラーリ、アゼルバイジャン初日苦しむ「マシンバランスとタイヤに苦戦。やるべきことは多い」とバスール代表



F1



F1



アゼルバイジャンGP



1 ヵ月前



フェラーリ、アゼルバイジャン初日苦しむ「マシンバランスとタイヤに苦戦。やるべきことは多い」とバスール代表

More from

エステバン オコン





オコンの早期離脱は、チーム全員にとって”驚き”だった。ハース小松代表明かす「やはり詳細は言えない……でも、常に学びの連続でした」



F1



F1



サンパウロGP



2 日前



オコンの早期離脱は、チーム全員にとって”驚き”だった。ハース小松代表明かす「やはり詳細は言えない……でも、常に学びの連続でした」





オコンのF1キャリアは”成功の物語”。ハースのシート喪失で引退になっても、それは変わらない



F1



F1 5 日前



オコンのF1キャリアは”成功の物語”。ハースのシート喪失で引退になっても、それは変わらない





ハースF1、エステバン・オコンを復帰させず。サンパウロGPでは平川亮ではなくカマラを起用……母国で前倒しF1デビュー



F1



F1



メキシコシティGP



7 日前



ハースF1、エステバン・オコンを復帰させず。サンパウロGPでは平川亮ではなくカマラを起用……母国で前倒しF1デビュー

More from

ハース





ハースF1、サンパウロGPのドライバーにカマラを選んだ理由。小松礼雄代表が説明「チームにとって最善の利益となるよう決断した」



F1



F1



サンパウロGP



2 日前



ハースF1、サンパウロGPのドライバーにカマラを選んだ理由。小松礼雄代表が説明「チームにとって最善の利益となるよう決断した」





母国でいきなりF1デビュー！ ラファエル・カマラは冷静「自分の仕事に集中し、楽しみたい」



F1



F1



サンパウロGP



4 日前



母国でいきなりF1デビュー！ ラファエル・カマラは冷静「自分の仕事に集中し、楽しみたい」





平川亮、繰り上がりで10位入賞。初のF1レースも体力的には全く問題なし「これが耐久レースドライバーの力です！」



F1



F1



メキシコシティGP



8 日前



平川亮、繰り上がりで10位入賞。初のF1レースも体力的には全く問題なし「これが耐久レースドライバーの力です！」

最新ニュース





ハース更迭のエステバン・オコン、SNSに今の想いを綴る「このスポーツへの情熱は今も変わらず強い」



F1



F1 F1



サンパウロGP



1 分前



ハース更迭のエステバン・オコン、SNSに今の想いを綴る「このスポーツへの情熱は今も変わらず強い」





まさにジェットコースターのような週末……KONDO RACINGが粘り勝ち3度目GT300王座。木村偉織「プレッシャーをすごく感じていた」



スーパーGT



SGT スーパーGT



第3戦・第8戦もてぎ



3 時間前



まさにジェットコースターのような週末……KONDO RACINGが粘り勝ち3度目GT300王座。木村偉織「プレッシャーをすごく感じていた」





「タイトルを失ったのではない。マルケスが勝ち取った」アプリリアのリボラCEO、逆転王座目前のライバルを称賛



MotoGP



MGP MotoGP



カタールGP



4 時間前



「タイトルを失ったのではない。マルケスが勝ち取った」アプリリアのリボラCEO、逆転王座目前のライバルを称賛





FIA、PU追加開発規則”ADUO”の最新評価を発表。序列に変化なし、レッドブルは依然として開発凍結状態に



F1



F1 F1 4 時間前



FIA、PU追加開発規則”ADUO”の最新評価を発表。序列に変化なし、レッドブルは依然として開発凍結状態に

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録