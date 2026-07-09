アントネッリが”格上”かはまだわからない？　評価はこれからと元F1ドライバー

2026年シーズン序盤戦で絶好調なメルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリを高く評価する声は多いが、チームメイトのジョージ・ラッセルよりも優れたドライバーだと評価するにはまだ早いと元F1ドライバーのジョリオン・パーマーは指摘する。

今季は開幕戦でメルセデスのジョージ・ラッセルが勝利したものの、第2戦からはアントネッリが連戦連勝。ラッセルを上回る走りを続けてランキング首位をリードしており、その評価を一気に高めた。

先日行なわれたイギリスGPでも、メルセデスのチーム内勢力図は注目を集めた。

ラッセルは優勝したフェラーリのシャルル・ルクレールに次ぐ2位を獲得した一方で、実際のペースではアントネッリの方が優勢だった。

アントネッリはルクレールと優勝争いを演じられるポジションにつけていたものの、ホイールシールドを破損してしまったことをきっかけにバトルから脱落。レースは完走したものの、操縦が難しいマシンでトラックリミット違反のペナルティも受けてしまったため、15位に終わった。

なお母国で表彰台に上がったラッセルも、レース後に「自分はあの位置に立つに値しなかった」と率直に認めている。

ラッセルを上回る走りを見せるアントネッリ。しかしF1公式ポッドキャスト『F1 Nation』の最新回に出演したパーマーは、ラッセルが現在難しい状況に置かれていることを認めつつも、アントネッリの方が優れたドライバーだと断定するには、まだ十分なデータが揃っていないと主張した。

「ジョージは難しい立場にいる。ただ、ひとつ言えるのは、キミの方が優れたドライバーだと結論づけるにはサンプル数がまだ十分ではないということだ」

パーマーはそう説明した。

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

「彼は若く、間違いなく天才的な才能を持っている。メルセデスは彼を本当に幼い頃から育ててきた」

「こういう才能が急速に頭角を現すと、どうしてもマックス・フェルスタッペンのような世代を代表するドライバーを思い浮かべる。今はそういう存在に見えているのは確かだ。ただ、それが今のマシン特性によるものなのかもしれないだろう？」

さらにパーマーは、2026年から導入された新レギュレーションのマシンについて、従来とは異なるドライビングスタイルが求められている可能性にも言及した。

「すでに話したように、この世代のマシンは以前とは違う運転の仕方が必要なのかもしれない」

「マックスも今のマシンには完全には馴染めていないように見えるし、シャルル（ルクレール／フェラーリ）もそうだ。ルイス（ハミルトン／フェラーリ）は調子を取り戻しているがね」

「ドライビングスタイルの違いによって適応度が変わっている可能性がある。だからジョージも、今は解決策を探っている段階なのかもしれない」

「今後このレギュレーション下でマシンが進化したり、再び大きく変わったりすれば、その差は縮まる可能性もある」

「今はキミが完璧なスイートスポットにはまっているように見えるが、まだサンプル数は非常に少ない。今後マシンや状況が変化していく中で、本当に彼がチャンピオンになれるドライバーなのか、あるいは世代を代表する才能なのかが分かってくるだろう」