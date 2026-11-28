分析

F1 カタールGP

アントネッリ、カタールGPでライバルを1周0.8秒リード？ メルセデス勢を追うのはレッドブルか、マクラーレンか

メルセデスはカタールGP初日のフリー走行で他を圧倒。アンドレア・キミ・アントネッリはレースシミュレーションで最も近いライバルよりも1周あたり平均0.83秒速いタイムを記録した。

Kevin Hermann

公開日時: 2026/11/28 11:02

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

写真：: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

2026年シーズンも残り2戦。各チームがパフォーマンスを上げた結果、シーズン序盤ほどメルセデスのアドバンテージが大きくないレースも続いていたが、カタールGPはその例外と言えそうだ。

走行初日、メルセデス勢がフリー走行を支配し、特にアンドレア・キミ・アントネッリは単独アタックだけでなくレースシミュレーションでも圧倒的な速さを見せた。

中でも特にロングランでのアドバンテージは際立っていた。ロングランを分析すると、最も近いライバルであるマックス・フェルスタッペン（レッドブル）でさえ、アントネッリより1周平均で0.83秒遅かった。

アントネッリはFP1ですでに最速タイムを記録し、チームメイトのジョージ・ラッセルを0.507秒上回っていた。FP2でもメルセデスの優位は続いたが、複数のインシデントや赤旗によって、予選シミュレーションのデータは限定的なものとなった。

トップチームのうち、ソフトタイヤでアタックラップを完了できたのはレッドブルとマクラーレンだけだった。それでも、両チームはミディアムタイヤを履いたメルセデスのタイムを上回れなかった。アントネッリは1分23秒077でトップに立ち、ラッセルは0.15秒強の差で続いた。メルセデス勢に最も近かったランド・ノリス（マクラーレン）でさえ、約0.5秒遅れていた。

レースシミュレーションでは、その差がさらに明確になった。タイヤコンパウンドやスティントの長さの違いを考慮すると、アントネッリは明らかに最速だった。チームメイトのラッセルでさえ、1周平均でアントネッリより0.90秒遅かった。

■なぜメルセデスはカタールでこれほど強いのか？

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

メルセデスのアドバンテージが注目されるのは、同チームが金曜日のフリー走行でマシンのポテンシャルを最大限に引き出すことで知られているわけではないからだ。メルセデスは通常、特にエンジン性能に関して、かなり保守的なアプローチを取っている。

フリー走行のデータだけでは、燃料搭載量やエンジン設定の違いを完全に排除することはできない。それでも、メルセデスが普段から取っているアプローチを考えれば、今回の優位性が本来の速さを反映していると考える根拠はある。ただし、その差がどれほどのものなのかは、まだ不確かだ。

セクタータイムを詳しく見ると、メルセデスの強みがどこにあるのかが分かる。メルセデスは、中速および高速コーナーが連続するセクター1とセクター3で、ライバルを大きく上回っている。

セクター1では、最も近いライバルであるレッドブルに対して約0.3秒のアドバンテージを持つ。最終セクターでは、マクラーレンに約0.25秒、レッドブルには最大0.4秒の差をつけている。しかも前述のように、ライバル勢はより柔らかいコンパウンドを使用していた。

レッドブルとマクラーレンがメルセデスと互角に渡り合えたのは、セクター2だけだった。ただし、この区間ではソフトタイヤが特に有利に働く可能性がある。よりタイトで低速のコーナーが続き、トラクション性能が重要になるためだ。

■レッドブルとマクラーレン、メルセデスに迫るのはどちらか

Oscar Piastri, McLaren

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

メルセデスの後方では、少なくとも1周の速さに関してレッドブルとマクラーレンの差はほとんどない。予選シミュレーションでは、ランド・ノリス、オスカー・ピアストリ、マックス・フェルスタッペン、アイザック・ハジャーの4人が、わずか約0.06秒の範囲にひしめいていた。

しかしロングランでは、勢力図がレッドブル優勢に傾いた。マクラーレンと比べてタイヤのデグラデーションを抑えることに成功していたからだ。

フェルスタッペンはアントネッリから1周平均0.83秒遅れだった一方、チームメイトのハジャーは1.02秒遅れだった。ノリスは1周あたり1.24秒、ピアストリは最大1.40秒の遅れを記録した。

現時点では、レースペースにおいてメルセデスに最も対抗できそうなのはレッドブルだ。ただし、首位メルセデスとの大きな差を考慮すると、データ上フェルスタッペンにとってアントネッリよりもラッセルの方が現実的なターゲットとなりそうだ。

■フェラーリはカタールで中団争いに巻き込まれているのか？

Charles Leclerc, Ferrari, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Photo by: Manuel Eletto

フェラーリのパフォーマンスを評価するのは、かなり難しい。フェラーリはFP2で他とは異なるプログラムを実施し、比較的長い時間を予選シミュレーションに費やした後、セッション終盤になってからレースシミュレーションに切り替えた。

ただし、フェラーリの1周の速さは説得力に欠けていた。1周のタイムではメルセデスから1秒以上遅れており、レーシングブルズをわずかに上回る程度の位置にいた。

ロングランでは、ルイス・ハミルトンがわずか3周、シャルル・ルクレールも2周しか走行できなかった。そのため、ハミルトンの1周あたり1.28秒、ルクレールの2.18秒という遅れは、実際のパフォーマンスを示すものとは言い難い。

この周回数では、ロングスティントにおける実際のタイヤデグラデーションを正確に評価することはできない。ハミルトンがマクラーレン勢に比較的近いタイムを記録したことについても、慎重に見る必要がある。

■中団争いはレーシングブルズ優勢、ハースは苦戦

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

中団でも、トップ争いと同じように明確な勢力図が浮かび上がった。予選シミュレーションとロングランの両方で、レーシングブルズが従来の中団チームの中で圧倒的に速かった。

1周のタイムでは、アウディに約0.2秒の差をつけていた。レースシミュレーションでは、アービッド・リンドブラッドがアントネッリから1周あたり1.59秒遅れ、リアム・ローソンは1.79秒遅れだった。

レーシングブルズの後ろには大きなギャップがある。中団チームで次に速かったアウディでさえ、トップから1周あたり2.77秒遅れていた。またレースシミュレーションでハードタイヤを試したのは、ガブリエル・ボルトレトただひとりだった。

その次のグループはウイリアムズ（+2.97秒）、アルピーヌ（+3.28秒）、アストンマーティン（+3.32秒）。ハースは1周あたり3.80秒遅れと、特に厳しい結果になった。ハースを下回ったのは4.71秒遅れのキャデラックだけだった。

金曜日のフリー走行は、アントネッリと他のトップドライバーとの間、そしてトップチームと中団勢との間に生じた、大きなタイム差が特に際立った。

■カタールGPのタイヤ周回数制限は必要だったのか？

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

カタールでは、タイヤ戦略が再び特に重要な役割を果たすことになる。安全上の懸念から、1スティントの最大周回数は27周に制限された。決勝は57周で争われるため、少なくとも2回のピットストップが必要となるわけだ。

昨年も同様に、タイヤ1セットの周回数が25周までに制限されていたが、各車が走行を重ねた週末の終盤になるとタイヤのデグラデーションが非常に小さくなり、この制限がなければ1ストップ戦略も実行可能な状態だった。しかし、今年の金曜日のフリー走行では、かなり異なる状況が見られた。

予選シミュレーションでは、スティントの9周目や10周目になっても自己ベストを更新できるドライバーがいた。一方、ロングランでは多くのドライバーが大きなタイヤデグラデーションに苦しんだ。場合によっては、わずか10周の間にラップタイムが約2秒も悪化していたのだ。

ただ、興味深いことにその厳しい局面を過ぎるとタイヤの状態が回復し、その後ラップタイムが改善したドライバーもいた。

オリバー・ベアマン（ハース）やフェルナンド・アロンソ（アストンマーティン）らがレースシミュレーションで使用したソフトタイヤは特に厳しかったが、ミディアムタイヤも比較的大きなデグラデーションを示し、1周あたり平均0.18秒のタイム低下が見られた。

ボルトレトが使用したハードタイヤは、はるかに安定した性能を示し、デグラデーションは1周あたりわずか0.065秒だった。ただし、ハードタイヤでロングランをしたのはボルトレトひとりだけだった。

路面のグリップが向上すれば、週末の残りのセッションではタイヤのデグラデーションも小さくなると考えられる。それでも、金曜日に確認されたデータを踏まえると、1スティントの周回数制限がなくても2ストップ戦略が有力になりそうだ。

現時点では、決勝でミディアムとハードタイヤが優先的に使用されると予想される。

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