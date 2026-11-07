F1 サンパウロGP

F1サンパウロGP開催契約が2035年まで延長。2025年には経済効果600億円以上を記録

F1サンパウロGPの開催契約が、2035年まで延長されることになった。

Filip Cleeren

編集: 2026/11/07 16:20

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Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

写真：: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

F1は11月7日、サンパウロGPの開催契約を5年間延長したことを明らかにした。これにより同GPは、少なくとも2035年までF1開催カレンダーに残ることになった。

F1が主要市場でのレース開催を長期的に確保したいという意向を務める中、サンパウロGPの舞台であるインテルラゴス・サーキットはインフラの改修を続けていくことを表明。これが開催契約の更新に繋がった格好だ。しかも長期契約を締結したことにより、この改修に関する投資を償却できる安定性も得ることに繋がる。

しかも来季は、ガブリエル・ボルトレト（アウディ）に加え、ラファエル・カマラ（ハース）もF1にフル参戦することになった。若く将来有望なブラジル人ドライバーがふたり存在するとということも、開催契約更新の後押しとなったことだろう。

「ブラジルのファンの情熱は並外れており、インテルラゴス・サーキットにやってくるたびに、スタンドとサンパウロの街で、彼らのエネルギーを感じる」

F1のステファノ・ドメニカリCEOはそう語った。

「この契約は、ブラジルに対するF1の長期的なコミットメントを明確に示すものだ。この成功を土台に、今後数年間にわたって、ファンの皆様にとってさらに素晴らしい体験を提供できるように尽力していく」

サンパウロ市のリカルド・ヌネス市長も、F1が地元経済にもたらす経済効果を高く評価。地元としてレースへの支援を継続するのは当然だと語った。

「このイベントは経済を活性化させ、雇用を創出し、観光業を強化し、サンパウロ市の国際的な知名度を高める」

ヌネス市長はそう語った。

なお2025年のサンパウロGPは約30万3000人のファンを集め、サンパウロに23億レアル（約661億円）の経済効果をもたらしたという。

なおインテルラゴスは、1973年にF1初開催。1978年からジャカレパグアに開催地が移ったものの、1990年から再びF1を開催するようになった。その後、2020年に新型コロナウイルスの感染拡大によって開催中止となるまで、毎年グランプリを開催し続けてきた。

2021年からは名称をサンパウロGPと変更して開催が継続されている。

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