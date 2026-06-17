ラッセル、バルセロナでもピットストップ時に”ミス”があった！？ フラップ調整を失敗し、オーバーステアなマシンに……「ペースに悪影響を及ぼした」
F1バルセロナ-カタルニアGPでも、メルセデスのジョージ・ラッセルはピットストップ時のミスに泣いた。これにより、レース終盤厳しい戦いを強いられたという。
メルセデスのジョージ・ラッセルは、F1バルセロナ-カタルニアGPでまたしてもピットストップ時のミスに見舞われ、特にレース終盤厳しい戦いを強いられたという。
ラッセルは予選でポールポジションを獲得したものの、決勝ではアグレッシブな3ストップ作戦を成功させたフェラーリのルイス・ハミルトンに敗れた。
ラッセルはレース中盤から、アンダーステアの悪化とタイヤのデグラデーションに苦しめられた。これによりハミルトンに太刀打ちできず、さらにチームメイトであるアンドレア・キミ・アントネッリからプレッシャーをかけられた。
これはあるピットストップ時のミスによって生じたことだったようだ。
第2スティントを走行中、ラッセルは無線でアンダーステアの症状を報告していた。そのためメルセデスは、次のピットストップの際にフロントウイングのフラップの角度を調整し、マシンのバランスを回復させ、ラッセルのタイヤのデグラデーションを抑えようとした。
しかし2度目のピットストップを行ない、メカニックがフラップの角度を調整しようとした時、メカニックが操作のために使用した工具に不具合が発生してしまう。そしてラッセルのマシンのバランス調整を誤ってしまった結果、フロントのグリップが強すぎ、リヤが不安定なかなりオーバーステア気味のマシンになってしまった。バルセロナ-カタルニア・サーキットのようなタイヤに厳しいサーキットでは、厳しい状況である。
「最後のピットストップで、アジャストするための工具に不具合があったため、フロントウイングの調整を誤ってしまった。その結果、非常にオーバーステア気味のバランスで走行することになり、終盤のペースに悪影響を及ぼしてしまった」
メルセデスのチーム副代表であるブラッドリー・ロードは、メルセデスの動画コンテンツでそう説明した。
データを見ても、ラッセルの最終スティントのペースは優れたモノではなく、ハミルトンに1周あたり0.7秒も差をつけられていた。この差は序盤よりも終盤にかけてより顕著になった。これはオーバーステアになっていたことで、リヤタイヤの摩耗が激しかったからだと考えられる。
もちろん、ラッセルとそのマシン本来のパフォーマンスが、フェラーリに比べて劣っていなかったというわけではない。タイヤを交換した直後でさえ、ラッセルのパフォーマンスは優れたモノではなかった。つまりピットでのフラップ調整のミスがなかったとしてもハミルトンに勝てていたかどうかは疑わしい。
しかし特に今回のバルセロナ-カタルニアGPのようなタイヤに厳しいサーキットでは、前後どちらかにバランスが偏ったマシンでは、タイヤの性能劣化に大きな影響を及ぼす可能性がある。
ラッセルは問題を抱えるマシンと格闘しながらレースを走り、最終的にはアントネッリに抜かれた。しかしその直後、アントネッリのマシンにトラブルが発生してリタイアとなったことで、ラッセルは2位表彰台を確保することができた。
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