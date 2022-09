F1のCEO、ポルシェF1参戦計画に陰りも「他の自動車メーカーも後に控えている」とシリーズの健全性強調

Listen to this article

ポルシェのF1参戦計画が暗礁に乗り上げていると言われている中で、F1のステファノ・ドメニカリCEOはポルシェ以外にもF1参戦を目指す自動車メーカーが控えていることを明かした。

ポルシェは、新しいパワーユニット(PU)レギュレーションが導入される2026年シーズンから、レッドブルと手を組みF1に参戦すると予想されていた。

当初はポルシェがレッドブル・グループのF1事業の50%を株式取得し、レッドブルが新設したPU部門「レッドブル・パワートレインズ(RBPT)」と次世代PUの開発にも協力するという構想があった。

レッドブル・ポルシェの誕生は既定路線と思われたが、交渉が大詰めとなっていくうちに、両者が許容できる妥協点が高いことが明らかになった。レッドブルからしてみれば、『F1での成功のカギであった独立性と対応スピードを犠牲にしてまで、大企業と関わりを持ちたいのか?』という疑問が浮かんだに違いない。

レッドブルは、ポルシェがF1参戦計画を進めるためにはチームの条件を全て飲み込む必要があると明言しており、現在では株式取得を通じたパートナーシップは見送られたようだ。

ポルシェがRBPTに関わることでF1に参戦する道は残されている。しかし、ポルシェは当初からPUマニュファクチャラーのみに留まるつもりはないと明言していた。

ポルシェのF1参戦が不透明の中、同じくフォルクスワーゲン・グループ傘下のブランドであるアウディはPUマニュファクチャラーとして2026年シーズンからF1に参戦することを発表。2023年末にアルファロメオと袂を分かつザウバーF1とパートナーシップを組むと思われている。

Photo by: Erik Junius