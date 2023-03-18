/ ペレスがF1サウジアラビアGP予選で2年連続のポール獲得！　大本命フェルスタッペンはトラブルに泣く。角田裕毅16番手 / 角田裕毅、予選Q2進出までは僅か0.01秒……決勝では巻き返しを誓う「100%の力を発揮し、入賞を目指す！」
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手堅く、それとも”大穴”狙い？　超高速のストリートファイトを制するのは誰だ！　みんなのF1サウジGPの表彰台予想を大募集

3月19日（日）に迎えるF1 2023年シーズン第2戦サウジアラビア決勝レース。表彰台を獲得しそうなドライバーをみんなで予想しよう！

手堅く、それとも”大穴”狙い？　超高速のストリートファイトを制するのは誰だ！　みんなのF1サウジGPの表彰台予想を大募集
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ペレスがF1サウジアラビアGP予選で2年連続のポール獲得！　大本命フェルスタッペンはトラブルに泣く。角田裕毅16番手

角田裕毅、予選Q2進出までは僅か0.01秒……決勝では巻き返しを誓う「100%の力を発揮し、入賞を目指す！」

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