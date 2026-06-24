アウディF1、ADUO通知後のバルセロナで即新型エンジンを投入していた！ “救済対象前提”で長期間準備か
アウディがバルセロナ・カタルニアGPの時点ですでに新型パワーユニットを投入していたことが明らかとなり、パドックに驚きが広がっている。
写真：: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
F1パワーユニットの追加開発・アップグレードが許可される“ADUO”の対象メーカーが発表された直後のバルセロナ・カタルニアGPで、アウディが既に新型PUを投入していたことが判明した。
ADUOは、新レギュレーションとなった今季から導入された制度であり、エンジン出力で劣るメーカーに対して追加アップデートの機会を与える仕組み。最初の評価は第5戦カナダGP後に実施され、FIAは各エンジンの性能レベルを評価したうえで、第6戦モナコGPにてその結果をメーカーへ通達している。
結果、ADUOの初回判定ではレッドブル・パワートレインズのエンジンが“ベンチマーク”……つまり最高の性能であると位置付けられ、それ以外のメーカーがアップグレードの対象とされた。レッドブル側はこの結果に懸念を表明しており、FIAは審査プロセスを再検討することになった。しかしながら、FIAからさらなる発表があるまでは審査結果自体は有効とされている。
その中で誰も予想していなかったのは、ADUOで救済対象となったメーカーが、結果公表の翌週に行なわれた第7戦バルセロナ・カタルニアGPに早速アップグレードを持ち込む準備ができていたことである。
カタルニアのレースウィーク金曜日にリリースされたFIAの公式文書では、アウディが2台のマシンに新しい内燃エンジンとターボチャージャーを搭載していることが公表されていたが、この点はほとんど注目されていなかった。
その後のmotorsport.comの取材で、このアウディのPUコンポーネントにいくつかの改良が施されていたことが分かった。ただそれは大規模なものではなく、主にドライバビリティの改善を目的としたものだったという。
アウディの迅速な対応は多くの関係者の意表を突いたと言え、このプロジェクトがドイツ・インゴルシュタットおよびスイス・ヒンウィルの開発拠点でいかに長期スパンで進められてきたかを示している。今季から自社製造PUで参戦している彼らは、ADUOの救済対象となることを見越しており、改良型エンジンを「承認待ち」の状態で準備していた結果、バルセロナに即投入した形だ。
このアップグレードは、アウディの広範な開発プログラムの第一段階に過ぎないと見られており、シーズンを通じてさらなる改良が続けられる見込みである。
【PR】2026年のF1™を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！
記事をシェアもしくは保存
「こんなの見たことも聞いたこともない」アウディのヒュルケンベルグ、ローソンからの“砂かけ”でまさかのリタイア。今季初入賞はお預け
アクティブエアロ禁止ってことは、作動装置もいらない！ アウディ、モナコでシンプルなフロントウイングを持ち込み……空気抵抗を低減
アウディF1のエンジンは「パワー不足だ」ボルトレト＆ヒュルケンベルグの共通意見
F1の“V8回帰”は問題ないと語るアウディ。その理由は……？「全体像を見る必要がある。重要なのは気筒数ではない」
アウディF1のボルトレト、モナコGP予選Q1でのクラッシュで自らを責める「あそこでリスクを冒す必要なんてなかったのに……」
アウディF1、既にシャシー性能は4番手？ 一方で課題はPU……ビノット代表は長期的視野で改善目指す「2028年には適切なレベルに」
最新ニュース
継続的な改良進めるキャデラックF1、オーストリアでも大規模アップデートへ「中団に追いつく流れを維持できることを期待」
ポルシェ、WECハイパーカークラス復帰の可能性は？ LMHとLMDhの一本化は「非常に重要な前進だと評価」
マクラーレンもくるりんぱウイングのトレンド追随？ オーストリアGPで実験的なウイングを投入へ
アウディF1、ADUO通知後のバルセロナで即新型エンジンを投入していた！ “救済対象前提”で長期間準備か
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。