本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

第2回バーレーンF1テスト初日午前：フェラーリのシャルル・ルクレールが最速。レッドブルに問題発生ピットに籠もる

F1
F1
Second Bahrain Pre-Season Testing
第2回バーレーンF1テスト初日午前：フェラーリのシャルル・ルクレールが最速。レッドブルに問題発生ピットに籠もる

フェラーリがエキゾースト後方にウイングを付けてきた！　排気ガス増える新規則PUの特性活かす狙いか

F1
F1
Second Bahrain Pre-Season Testing
フェラーリがエキゾースト後方にウイングを付けてきた！　排気ガス増える新規則PUの特性活かす狙いか

F1、燃料メーカーも時間との戦いに挑戦中。持続可能燃料だけでなく、生産プロセスもホモロゲーション対象に

F1
F1
F1、燃料メーカーも時間との戦いに挑戦中。持続可能燃料だけでなく、生産プロセスもホモロゲーション対象に

リアム・ローソン、SNSを全削除「すごく楽になった」。深刻化するネットいじめについても問題提起

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
リアム・ローソン、SNSを全削除「すごく楽になった」。深刻化するネットいじめについても問題提起

皆さん、本当に勝つ気あります？　例年以上に謙遜しまくりのF1チーム。レッドブルが優勝候補に挙がるのは政治的意図か、それとも……

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
皆さん、本当に勝つ気あります？　例年以上に謙遜しまくりのF1チーム。レッドブルが優勝候補に挙がるのは政治的意図か、それとも……

メリに代わってクルッテンがVELOREX加入、PONOSはタイヤメーカー変更。2026年スーパーGT年間エントリーリストが公表

スーパーGT
スーパーGT
メリに代わってクルッテンがVELOREX加入、PONOSはタイヤメーカー変更。2026年スーパーGT年間エントリーリストが公表

トヨタに完敗……グリップと信頼性不足に苦しむヒョンデ「現実的かつ楽観的でいないと……」

WRC
WRC
Rally Sweden
トヨタに完敗……グリップと信頼性不足に苦しむヒョンデ「現実的かつ楽観的でいないと……」

PACIFIC RACING TEAM、今季はBMW M4 GT3 EVO×ミシュラン！「最強のパッケージを実現でき誇らしく思う」

スーパーGT
スーパーGT
PACIFIC RACING TEAM、今季はBMW M4 GT3 EVO×ミシュラン！「最強のパッケージを実現でき誇らしく思う」
F1 Second Bahrain Pre-Season Testing

フェラーリがエキゾースト後方にウイングを付けてきた！　排気ガス増える新規則PUの特性活かす狙いか

フェラーリは、バーレーンテスト2回目でエキゾースト後方に新型のフラップを装着。F1パドックを驚かせた。

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
公開日時:
Ferrari SF-26, ala davanti lo scarico

　バーレーン・インターナショナル・サーキットで2026年2回目となる公式プレシーズンテストがスタートしたが、ここでフェラーリSF-26に興味深い空力パーツが装着されておりパドックを驚かせている。それがエキゾーストパイプの後方にある小さなウイングだ。

　先週のバーレーンテスト1回目でも高い信頼性を見せ、今季に向けた注目チームのひとつとなっているフェラーリ。テスト2回目の初日はまずシャルル・ルクレールがコースインして周回を重ねたが、そのリヤセクションにあるウイングは他チームの注目を一斉に集めた。

　規則上、チームはリヤアクスルから60mmを超えない範囲であれば、そのエリアに空力デバイスを設置することが許されている。ただこの規則に則るのなら、エキゾーストの末端より後ろに空力デバイスを置くことは基本的にはできない。

　しかしフェラーリのエンジニアは、ディファレンシャルを可能な限り後方へ移動させることで、この問題を回避した。実際、この新機構の導入を前提に、当該のエリア全体が最初から設計されていたという。フェラーリのガレージ内では、この装置はFTMと呼ばれている。

　なぜエキゾーストの後ろにウイングを置いたのか？　これは新規則になったパワーユニットの特性をフルに活かしたいという側面があるのだろう。

　2026年のパワーユニットは、バッテリー容量が変わらないながらも電気エネルギーの使用量が大幅に引き上げられているため、走行中は今まで以上にバッテリーに充電をしていく必要がある。そのため各メーカーはエンジンを発電機としても使用せざるを得なくなっており、コーナリング時にもギヤをできるだけ下げるなどして、エンジンを高回転に保っている。

　つまり中低速コーナーでも継続的な燃焼が行なわれ、その結果多くの排気ガスが発生することになる。そこで排気管後方にウイングを置けば、ダウンフォース増加が狙えるという算段だろう。

　もしこのソリューションに大きな効果が確認された場合、ライバルチームが同様の仕組みをコピーするには、マシン後部を再設計しなければならない。そのため、簡単には真似できないだろう。

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 F1、燃料メーカーも時間との戦いに挑戦中。持続可能燃料だけでなく、生産プロセスもホモロゲーション対象に
次の記事 第2回バーレーンF1テスト初日午前：フェラーリのシャルル・ルクレールが最速。レッドブルに問題発生ピットに籠もる
More from
Roberto Chinchero

F1、燃料メーカーも時間との戦いに挑戦中。持続可能燃料だけでなく、生産プロセスもホモロゲーション対象に

F1
F1
F1、燃料メーカーも時間との戦いに挑戦中。持続可能燃料だけでなく、生産プロセスもホモロゲーション対象に

F1ドライバーも事故はする！　運転免許取得してから丸1年のアントネッリ、ガードレールに接触する自損事故

F1
F1
F1ドライバーも事故はする！　運転免許取得してから丸1年のアントネッリ、ガードレールに接触する自損事故

アストンマーティンが新車をテストに間に合わせた苦肉の策……なんと50年前の貨物機”アントノフAn-12”を投入

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
アストンマーティンが新車をテストに間に合わせた苦肉の策……なんと50年前の貨物機”アントノフAn-12”を投入
More from
シャルル ルクレール

第2回バーレーンF1テスト初日午前：フェラーリのシャルル・ルクレールが最速。レッドブルに問題発生ピットに籠もる

F1
F1
Second Bahrain Pre-Season Testing
第2回バーレーンF1テスト初日午前：フェラーリのシャルル・ルクレールが最速。レッドブルに問題発生ピットに籠もる

フェラーリ、2回目のバーレーンテストで空力アップデートか。4300km走ったPUも交換

F1
F1
フェラーリ、2回目のバーレーンテストで空力アップデートか。4300km走ったPUも交換

メルセデスとレッドブルが一歩リード？　ルクレール「差は大きくない。その次にいるのが僕たちだ」

F1
F1
メルセデスとレッドブルが一歩リード？　ルクレール「差は大きくない。その次にいるのが僕たちだ」
More from
フェラーリ

皆さん、本当に勝つ気あります？　例年以上に謙遜しまくりのF1チーム。レッドブルが優勝候補に挙がるのは政治的意図か、それとも……

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
皆さん、本当に勝つ気あります？　例年以上に謙遜しまくりのF1チーム。レッドブルが優勝候補に挙がるのは政治的意図か、それとも……

フェラーリ代表、ハミルトンの”担当エンジニア交代問題”についての質問にうんざり「F1はチームが大事。誰かひとりで成り立っているわけではない」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
フェラーリ代表、ハミルトンの”担当エンジニア交代問題”についての質問にうんざり「F1はチームが大事。誰かひとりで成り立っているわけではない」

気分はクール・ランニング！　ハミルトン、冬季五輪で挑戦したい競技は「ボブスレー」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
気分はクール・ランニング！　ハミルトン、冬季五輪で挑戦したい競技は「ボブスレー」

最新ニュース

第2回バーレーンF1テスト初日午前：フェラーリのシャルル・ルクレールが最速。レッドブルに問題発生ピットに籠もる

F1
F1 F1
Second Bahrain Pre-Season Testing
第2回バーレーンF1テスト初日午前：フェラーリのシャルル・ルクレールが最速。レッドブルに問題発生ピットに籠もる

フェラーリがエキゾースト後方にウイングを付けてきた！　排気ガス増える新規則PUの特性活かす狙いか

F1
F1 F1
Second Bahrain Pre-Season Testing
フェラーリがエキゾースト後方にウイングを付けてきた！　排気ガス増える新規則PUの特性活かす狙いか

F1、燃料メーカーも時間との戦いに挑戦中。持続可能燃料だけでなく、生産プロセスもホモロゲーション対象に

F1
F1 F1
F1、燃料メーカーも時間との戦いに挑戦中。持続可能燃料だけでなく、生産プロセスもホモロゲーション対象に

リアム・ローソン、SNSを全削除「すごく楽になった」。深刻化するネットいじめについても問題提起

F1
F1 F1
Bahrain Pre-Season Testing
リアム・ローソン、SNSを全削除「すごく楽になった」。深刻化するネットいじめについても問題提起