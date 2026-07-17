FIA、エネルギー管理激ムズのスパ予選で回生上限を1MJ引き下げ。スーパークリッピング抑制へ

F1ベルギーGPの予選1周で回生できるエネルギー量の上限が、7MJに制限されることになった。

今季のF1を通じて一貫したテーマとなっているのが、パワーユニットのエネルギーマネジメントだ。ベルギーGPの舞台であるスパ・フランコルシャンは、シルバーストン以上に各チームがこのエネルギーマネジメントの難しさを警戒しているサーキットとなっている。

スパは1周7kmを超えるレイアウトであるだけでなく、ロングストレートがあり、全開で駆け抜けたいコーナーも複数あるが、それを全て全開で走ってしまえば、エネルギーは間違いなく足りなくなる。

シルバーストンでは、ターン1～2やコプス後などでMGU-Kの出力が切れることによるパワーダウンも、コーナーによって自然に速度が落ちるため、それほど目立たなかった。しかしスパではケメルストレートやブランシモン後の長い全開区間で、その影響がはるかに顕著になるはずだ。つまり、1周の中でエネルギーをどう使うかが、これまで以上に戦略的な要素になるのだ。

Circuit de Spa-Francorchamps 写真: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

最も分かりやすい戦略は、最もタイムを稼げるケメルストレートで電力を使いつつ、同時に完全には使い果たさずに第2セクター用のエネルギーを残しておくことだ。第2セクターは比較的曲がりくねったテクニカル区間ではあるものの、加速が必要な場所もあるためだ。

問題はまさにそこにある。第2セクターをどこまで犠牲にするかということをどう判断するかということだ。この区間は特に3つの大きなブレーキングポイントでエネルギー回生が重要になる。しかし、エネルギーを温存するためケメルストレートでMGU-Kの出力を抑える必要があり、最高速が落ちることでレ・コームでのブレーキング自体もハードなものではなくなる。その結果回生量も減ってしまうため、別の方法でエネルギーを確保しなければならない。

そこでスパでは2つのポイントが重要になる。まず1つ目は、各チームがストレート終盤でかなり激しい「スーパークリッピング」が必要になると予想していることだ。そのためFIAは、1周あたりの回生エネルギー上限を基準より1MJ引き下げることを決めた。

シルバーストンでは回生エネルギー上限は6.5MJに設定された。スパでは当初8MJに設定する予定だったが、予選では7MJへ引き下げられた。

Les Combes 写真: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

また、チームが第2セクターをどこまで犠牲にするかということも考慮し、FIAはMGU-Kの出力を150kW以上低減、あるいは完全に停止できる区間を複数設定した。これにより、エネルギーの節約と管理をしやすくする狙いがある。

具体的には、ターン5（レ・コーム）からターン9まで、さらにプーオン、そしてターン12～14でMGU-Kの出力を大幅に落とす、あるいは停止させることが認められている。

マクラーレンのテクニカルディレクター、ニール・ホールディはこう説明する。

「ベルギーGPはエネルギーマネジメントの面で非常に厳しいレースになる。今年のカレンダーの中でも最もエネルギー消費が大きいサーキットの一つだ」

「スーパークリッピングは、ケメルストレート終端のレ・コーム手前や、周回後半のブランシモンへ向かう区間などで発生すると予想している。ただし、特に金曜日は、どこでどれだけエネルギーを使うかはチームごとに異なるだろう」

ウイリアムズのチーフ・トラックエンジニア、ポール・ウィリアムズも同様の見解を示した。

「スパは今季ここまでで圧倒的にエネルギーへの依存度が高いサーキットだ」

さらに彼は、サスペンションセットアップも重要な要素になると説明する。オー・ルージュでは大きな縦Gによってマシンが強く沈み込む。そのため、空力性能を最大限に引き出すため、ドライバーとエンジニアがどれだけ車高を低く保てるかが見どころになる。

「オー・ルージュへのアプローチでは、エネルギー展開マップやエネルギーマネジメント、さらにセットアップによる車高の最適化が重要になる。理想的にはターン1でバッテリー満タン、ターン5（レ・コーム）で使い切り、ターン14立ち上がり（スタブロー）で再び満充電にし、ターン18（バスストップ）までに再度使い切ることになる」