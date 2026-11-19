F1 ラスベガスGP

F1ドライバーの肉体情報丸わかり！？ ウェアラブルデバイス企業がF1新パートナーに。TV放送に活用へ

ウェアラブルデバイス企業のWHOOPがF1の公式パートナーに就任。今後、ドライバーの心拍数データなどがF1中継で活かされるようになることが見込まれている。

Filip Cleeren

公開日時: 2026/11/19 2:32

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Will Ahmed, WHOOP CEO, and Stefano Domenicali, F! president and CEO

写真：: FOM

F1はウェアラブルデバイス企業のWHOOPと提携を開始。これにより、複数のドライバーが同社のヘルストラッカーを装着し、中継でそのデータが活かされる予定だ。

今回の提携によってドライバーは、マシンに乗っている間も同社が提供するテクノロジーを搭載したブレスレット型デバイスを装着することになる。F1の計画では、心拍数などのデータを番組制作に活用し、SNS向けのグラフィックも作ることになるようだ。また、早ければ2027年にはテレビの生中継で使用するオーバーレイ表示にも使われる予定だ。

F1は、何人のドライバーがウェアラブルデバイスを着用するかについては明らかにしていない。個々のドライバーと順次契約を最終調整している段階とみられるが、すでに少なくとも数人がこのプログラムへの参加を決めているという。

なおWHOOPは今年初めにフェラーリとも契約を結び、厳しいシーズンを通じてチームメンバーが自身の健康状態を把握できるようにデバイスを提供している。

ルクレールとハミルトンは既にWHOOPのデバイスを使用している。

このウェアラブルデバイスでは、心拍数や心拍変動、睡眠の質、最大酸素摂取量（VO2 Max）などの指標を記録できる。そしてF1は今回の提携によって、レースがドライバーの身体にどれほどの負荷を与えているのかを、より効果的に伝えられると期待している。

F1は今回の提携に際し、次のようにコメントした。

「この画期的なパートナーシップを通じて、WHOOPが誇る業界最先端のウェアラブルテクノロジーと、スポーツ界で高い評価を得ているF1の放送が融合する。これによりファンは、グランプリの週末に目にする重要な瞬間に、ドライバーには身体的にも精神的にもどれほどの負荷がかかっているのかを、より深く理解できるようになる」

「このパートナーシップの柱となるのは、放送における新たなストーリーテリング体験の構築だ。ドライバーと協力して厳選したデータを適切な形で届けることで、レースの身体的な現実をリアルタイムでファンに伝えられる。こうした取り組みによって、モータースポーツの”人間的な側面”をこれまに無かった形で紹介できるだろう」

WHOOPのCEOであるウィル・アーメドも、F1というスポーツの身体的な側面をより効果的に伝えられるようになるだろうと、提携がもたらす価値を強調した。

「WHOOPは、ドライバーのパフォーマンスの裏側にある人間の能力を明らかにすることで、F1にまったく新しい次元をもたらすことになる」

「何十年もの間、ファンはマシンについて素晴らしい情報を得てきた一方で、レースがドライバーに与える影響について知る機会は限られていた。今回初めて、レースの最も過酷な瞬間にドライバーの身体の中で何が起きているのかを示せるようになる。これはファンがF1を体験する方法を変え、ひいては人間のパフォーマンスに対する理解を深めることになるだろう」

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