F1ファンの皆さんは、ヤン・ガンガクマランという人物の名前を聞いたことがないだろう。しかし彼は、F1の将来に大きな影響力を持っている人物だ。

彼はF1の戦略および事業開発のディレクターを務めており、現在のCEOであるチェイス・キャリー、そして次期CEOのステファノ・ドメニカリと協力して、F1の長期的な将来の方向性を定めることが主な仕事なのだ。

彼の業務はレースの形式やレース会場の商業的及びスポーツ的な決定の支援から、レースフォーマットや開催地のようにF1のプロジェクトに長期的に関わること、そして化石燃料を動力源とするスポーツの位置づけなどを定めるのをリードしているのだ。

現時点での戦略的な決断の中心にあるのは、F1において内燃エンジンを使い続けるかどうかだ。これについてガンガクマランは「我々はハイブリッドを強化している」と語っている。

イギリス政府などは、2030年以降ガソリンや軽油を燃料とする自動車の販売を禁止する方針を示している。しかしF1は、世界の99%は電気自動車を使っていないとして、そのより現実的な解決策を示すために、内燃エンジンを使い続けるべく、持続可能燃料を積極的に使っていく方針を採ると表明している。

「自動車業界を低炭素にするためには、いくつかのルートがあると我々は信じている。これは自動車産業にプラスの影響を与えるだけでなく、スポーツとして世界中のファンを楽しませるという我々の目標をサポートする方向性に関連づけたいと考えている」

「誰もが電気と水素について話をしていることは承知している。5年後に登場する次世代パワーユニットの可能性として、それを調査した。しかし、モータースポーツの頂点として必要なパフォーマンス特性を実際には備えていない。我々が望むようなスピードで走ることも、コースを周回する航続距離も満たされていないのだ」

現在のF1のパワーユニットは、世界で最も効率的な動力源のひとつである。しかしF1は、石油産業の大手を協力して、100%持続可能な燃料を開発することを目指している。

「これらは合成もしくは第2世代のバイオ燃料のいずれかである可能性が高い」

そうガンガクマランは語る。

「我々は、数億人もの人々が観るグローバルなプラットフォームとして、持続可能燃料を動力源とする非常に効率的な内燃エンジンを実現することが可能であると示すことができると信じている」

「それが自動車産業と共鳴できると我々が考える理由は、地球上の10億台以上の自動車のうち99%が、内燃機関を搭載しているからだ。そのうちのほとんどは、少なくとも15年は道を走っている。数十年使われ続けている車もある。つまりそういう存在がすぐになくなることはない」

この戦略の鍵となるのは、F1で開発された持続可能燃料が、一般のドライバーも使えるようになるということだ。

「それは我々のCO2排出量の面でプラスの影響を与えるだけでなく、より広い自動車産業の面でもプラスの影響を与えることになるだろう」

そうガンガクマランは語った。

電気自動車でのレースは、フォーミュラEやエクストリームEが担い、時代の先端を行っている。またその存在のせいで、F1が電動化に舵を取ることはできない。そんな中でもF1は存在感を高めるため、将来を見据えた姿に迅速に移行する必要があった。そのため技術的な持続可能性に加え、ドライバーのルイス・ハミルトンが主導する多様性や包括性を推進するプログラムも展開している。

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, lifts his trophy on the podium

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images