今年は東京タワーが舞台！　F1日本GPのプロモーションイベント『F1 TOKYO FAN FESTIVAL 2026』、3月25日（水）に開催

鈴鹿サーキットは、F1第3戦日本GPの公式プロモーションイベント『F1 TOKYO FAN FESTIVAL 2026』を、3月25日に東京タワーおよびStar Rise Towerで開催することを発表した。

2023年に歌舞伎町で初開催されたこのイベント。2024年は六本木ヒルズ、2025年はお台場を舞台に、日本GPを盛り上げるべく豪華な催しが行なわれてきた。

今年も、トークセッションやF1マシンの展示、体験型のF1コンテンツなど、F1ファンはもちろん、F1を観たことのない方や、家族連れの方も楽しめるコンテンツを多数用意しているという。

週末に控えた日本GPを前に、F1の熱気を間近で体感できる貴重なこのイベント。世界最高峰のレースであるF1マシンの迫力やF1が持つ独特の世界観を体験できるコンテンツを通じて、日本GPに向けた期待感がさらに高まる催しとなっていることだろう。

鈴鹿サーキットで観戦を控えた方も、現地までは行けないけれどF1が好きという方はもちろん、フラッと現地を訪れた方まで、F1をもっと好きにさせてくれるコンテンツを鈴鹿サーキットが、そして協賛のホンダが揃えてくれるはずだ。

■F1 TOKYO FAN FESTIVAL 2026 開催概要（https://f1tokyofestival.com/2026/）

名称：F1 TOKYO FAN FESTIVAL 2026

日時：2026年3月25日（水）11:00〜19:00

会場：東京タワー、Star Rise Tower

内容：トークセッション、カプセルトイ、ネイル、レーシングシミュレーター、フードトラック、マシン展示、Hondaブース、4カットフォト、ミュージアムゾーン、MP4/5ライドフォト、オフィシャルグッズ、フォトブース

料金：無料（トークセッションは要事前申込 ※申込方法は後日発表）

主催：ホンダモビリティランド株式会社

協賛：本田技研工業株式会社

協力監修：Formula One Management