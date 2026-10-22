F1 アメリカGP

フェラーリ、アメリカGPで今季最後のアップデート投入。バスール代表「再びあらゆる面で安定したパフォーマンス発揮が目標」

フェラーリは、F1アメリカGPで今季最後となる4度目のアップデートパッケージを投入する。

Franco Nugnes

公開日時: 2026/10/22 23:50

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Frederic Vasseur, Scuderia Ferrari

写真：: Eric Le Galliot

フェラーリは、F1アメリカGPで今季最後のアップデートを実施。積極的にマシン開発を進めてきたフェラーリにとって、これはシーズン4度目のアップデート・パッケージ投入となる。

新レギュレーション1年目はマシン開発によるパフォーマンスの振れ幅も大きく、ひとつひとつのアップデートが勢力図を変えうるインパクトを持っている。

メルセデスが両選手権でタイトルをほぼ手中に収めている現状、フェラーリにとっての狙いのひとつは、コンストラクターズランキング2位の死守だろう。同3番手のマクラーレンとの差は102ポイントあるが、残り6戦での逆転も可能性がないわけではない。マックス・フェルスタッペンが2連勝し、勢いに乗っているレッドブルもマクラーレンの7ポイント差につけている。

一方で、すでに来年のマシン開発が進んでいる中で、採用を検討しているコンセプトの実証、または流用できるような空力パーツの投入も考えられる。

フェラーリは新しいラジエーターインレット、形状を変更したサイドポッド、そして来季マシンの方向性を探るため全面刷新されたフロアを投入する。

写真: AG Photo

フレデリック・バスール代表は、ここ数戦と比べて楽観的な姿勢を見せている。苦しい時期を経てフェラーリは安定して表彰台に上がれるようになり、シンガポールGPでは優勝したフェルスタッペンに迫る走りも見せた。

「アジアでの2戦では手応えを感じる週末を過ごし、重要なポイントを獲得できた。オースティンでシーズンのアメリカラウンドが始まる。サーキット・オブ・ジ・アメリカズは、性格の大きく異なるコーナーが組み合わされた、カレンダーの中でも特に難しいサーキットのひとつだ」

バスール代表は、アメリカで行なわれる3連戦の初戦に向けて、自信を持って臨んでいる。

「ここ数戦で示した進歩をさらに確かなものにするため、我々は懸命に取り組んできた。今週末の目標は、あらゆる面で再び安定したパフォーマンスを発揮することだ。アメリカのファンの前で走ることを楽しみにしている。SF-26のポテンシャルを最大限に引き出したい」

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